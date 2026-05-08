HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿El túnel sí existe? Te lo contamos todo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Piero Corvetto sobre Roberto Burneo: “Yo no tuve contacto con él (…) No recibí informe de fiscalización”

El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó las declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre la demora en la entrega del material electoral durante la jornada del 12 de abril. Corvetto aseguró que nunca recibió alertas oficiales del Jurado ni de la Contraloría sobre problemas logísticos en el proceso electoral.

Piero Corvetto respondió a Roberto Burneo durante una entrevista con Piero Salinas. Foto: composición LR
Piero Corvetto respondió a Roberto Burneo durante una entrevista con Piero Salinas. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto negó haber mantenido comunicación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, días previos a la jornada del 12 de abril donde presuntamente se alertaron demoras en la entrega del material electoral. Durante una entrevista en el programa 'La verdad a fondo', Corvetto afirmó: "Yo no tuve contacto con el señor Burneo desde la reunión que organizó el Jurado con los observadores". Además, remarcó que "no recibió informe de fiscalización" sobre las irregularidades detectadas en el proceso.

Únete a nuestro canal de política y economía

Corvetto también respondió a las declaraciones de Burneo, quien señaló durante una entrevista que el exfuncionario mintió respecto a la gestión de las incidencias electorales. "El señor Burneo ha dicho que yo no he dicho la verdad. Yo he dicho la verdad", sostuvo. Luego agregó que la supervisión del proceso electoral estaba bajo responsabilidad del JNE. "Lo que pasa es que bajo su responsabilidad está la fiscalización del proceso", indicó.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CONTRA DELIA ESPINOZA Y ¿HABRÁ INDULTO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

lr.pe

En otro momento, el exfuncionario defendió el trabajo realizado por la ONPE durante la jornada electoral. Según explicó, la entidad actuó para garantizar que el proceso se desarrollara con normalidad pese a los inconvenientes técnicos registrados en algunas zonas del país. "En todo momento hemos hecho todo lo posible para que todo salga bien. Hemos tenido un problema focalizado", señaló Corvetto al referirse a los incidentes reportados el 12 de abril.

Piero Corvetto aseguró que nunca recibió documentación oficial que alertara sobre deficiencias logísticas antes de que el caso escalara políticamente. "Yo no he recibido un informe de fiscalización diciendo: está pasando esto. Como tampoco de Contraloría", afirmó. Según relató, el documento del órgano de control apareció recién cuando acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas detectadas durante las elecciones.

PUEDES VER: Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"

lr.pe

Piero Corvetto sobre empresa Gálaga: “No descarto nada, ni siquiera un complot”

Piero Corvetto, también se pronunció sobre los cuestionamientos alrededor de la empresa Gálaga, señalada por presuntas irregularidades vinculadas a la distribución de material electoral durante las elecciones del 12 de abril. Durante la entrevista con Pedro Salinas, Corvetto evitó descartar responsabilidades y afirmó que el caso aún se encuentra bajo investigación.

“Eso está en investigación. Yo no descarto nada, ni siquiera un complot. No descarto absolutamente nada. No estamos en posibilidad de descartar absolutamente nada”, declaró el exfuncionario al ser consultado sobre las fallas logísticas reportadas en Lima Metropolitana.

PUEDES VER: Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

lr.pe

Corvetto también consideró extraño que los principales problemas se registraran en la capital, pese a que la ONPE logró llevar material electoral a las zonas más alejadas del país. “Lo que te puedo decir es que es absolutamente raro de que podamos llegar al último centro poblado del país y que tengamos problemas para distribuir en Lima Metropolitana”, sostuvo.

Sin embargo, el extitular de la ONPE evitó atribuir responsabilidad directa a la empresa Gálaga mientras continúan las investigaciones. “No te puedo decir que es responsabilidad exclusiva de una empresa o no”, precisó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Poder Judicial confirma rechazo a detención preliminar contra Piero Corvetto por caso Gálaga

Poder Judicial confirma rechazo a detención preliminar contra Piero Corvetto por caso Gálaga

LEER MÁS
JNJ inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por fallas en las elecciones 2026

JNJ inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por fallas en las elecciones 2026

LEER MÁS
Piero Corvetto al jefe del JNE, Roberto Burneo: "En ningún momento he mentido, siempre he dicho la verdad"

Piero Corvetto al jefe del JNE, Roberto Burneo: "En ningún momento he mentido, siempre he dicho la verdad"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

LEER MÁS
Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"

Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"

LEER MÁS
Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

LEER MÁS
Alfonso López Chau: “A JP le he planteado un gabinete de unidad nacional. Es nuestra condición”

Alfonso López Chau: “A JP le he planteado un gabinete de unidad nacional. Es nuestra condición”

LEER MÁS
Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

LEER MÁS
Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 98.950%: culminó el plazo para el recuento de votos de actas observadas

Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 98.950%: culminó el plazo para el recuento de votos de actas observadas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025