Piero Corvetto sobre Roberto Burneo: “Yo no tuve contacto con él (…) No recibí informe de fiscalización”

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El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto negó haber mantenido comunicación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, días previos a la jornada del 12 de abril donde presuntamente se alertaron demoras en la entrega del material electoral. Durante una entrevista en el programa 'La verdad a fondo', Corvetto afirmó: "Yo no tuve contacto con el señor Burneo desde la reunión que organizó el Jurado con los observadores". Además, remarcó que "no recibió informe de fiscalización" sobre las irregularidades detectadas en el proceso.

Corvetto también respondió a las declaraciones de Burneo, quien señaló durante una entrevista que el exfuncionario mintió respecto a la gestión de las incidencias electorales. "El señor Burneo ha dicho que yo no he dicho la verdad. Yo he dicho la verdad", sostuvo. Luego agregó que la supervisión del proceso electoral estaba bajo responsabilidad del JNE. "Lo que pasa es que bajo su responsabilidad está la fiscalización del proceso", indicó.

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En otro momento, el exfuncionario defendió el trabajo realizado por la ONPE durante la jornada electoral. Según explicó, la entidad actuó para garantizar que el proceso se desarrollara con normalidad pese a los inconvenientes técnicos registrados en algunas zonas del país. "En todo momento hemos hecho todo lo posible para que todo salga bien. Hemos tenido un problema focalizado", señaló Corvetto al referirse a los incidentes reportados el 12 de abril.

Piero Corvetto aseguró que nunca recibió documentación oficial que alertara sobre deficiencias logísticas antes de que el caso escalara políticamente. "Yo no he recibido un informe de fiscalización diciendo: está pasando esto. Como tampoco de Contraloría", afirmó. Según relató, el documento del órgano de control apareció recién cuando acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas detectadas durante las elecciones.

Piero Corvetto sobre empresa Gálaga: “No descarto nada, ni siquiera un complot”

Piero Corvetto, también se pronunció sobre los cuestionamientos alrededor de la empresa Gálaga, señalada por presuntas irregularidades vinculadas a la distribución de material electoral durante las elecciones del 12 de abril. Durante la entrevista con Pedro Salinas, Corvetto evitó descartar responsabilidades y afirmó que el caso aún se encuentra bajo investigación.

“Eso está en investigación. Yo no descarto nada, ni siquiera un complot. No descarto absolutamente nada. No estamos en posibilidad de descartar absolutamente nada”, declaró el exfuncionario al ser consultado sobre las fallas logísticas reportadas en Lima Metropolitana.

Corvetto también consideró extraño que los principales problemas se registraran en la capital, pese a que la ONPE logró llevar material electoral a las zonas más alejadas del país. “Lo que te puedo decir es que es absolutamente raro de que podamos llegar al último centro poblado del país y que tengamos problemas para distribuir en Lima Metropolitana”, sostuvo.

Sin embargo, el extitular de la ONPE evitó atribuir responsabilidad directa a la empresa Gálaga mientras continúan las investigaciones. “No te puedo decir que es responsabilidad exclusiva de una empresa o no”, precisó.