Susel Paredes anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima con Ahora Nación

Susel Paredes confirmó que competirá por la Municipalidad de Lima en las elecciones municipales 2026 con el partido Ahora Nación. Foto. composición LR

La congresista Susel Paredes anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación, con la intención de competir en las elecciones 2026. La parlamentaria precisó que su postulación se encuentra condicionada al proceso de elecciones internas de la agrupación política.

Durante una entrevista en el canal de streaming NTP!, Paredes indicó que deberá enfrentar un proceso interno con el rector y economista Alfonso López-Chau para definir la candidatura oficial. Según sostuvo, Ahora Nación ha fortalecido su estructura con nuevos cuadros políticos con miras a las elecciones municipales 2026.

"Si yo voy a ser candidata, con Ahora Nación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero antes tengo que pasar por las internas con Lopez Chau", comentó.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026?

Las elecciones municipales 2026 en Perú están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que los ciudadanos elegirán a alcaldes y regidores de todo el país, incluida la Municipalidad de Lima. Esta convocatoria fue oficializada por el Poder Ejecutivo a inicios de este año mediante decreto supremo, lo cual activa formalmente el calendario electoral para los comicios subnacionales.

Antes de la jornada electoral general, los partidos políticos deberán cumplir con una serie de plazos clave. Entre estos se encuentran las elecciones primarias para definir candidaturas internas y delegados, según el cronograma electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones y la normativa vigente.