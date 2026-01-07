HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Susel Paredes anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima con Ahora Nación

La congresista confirmó que buscará dirigir la Municipalidad de Lima en las elecciones municipales 2026, programadas para octubre de este año, y señaló que su postulación deberá definirse en comicios internos del partido.

Susel Paredes confirmó que competirá por la Municipalidad de Lima en las elecciones municipales 2026 con el partido Ahora Nación. Foto. composición LR
Susel Paredes confirmó que competirá por la Municipalidad de Lima en las elecciones municipales 2026 con el partido Ahora Nación. Foto. composición LR

La congresista Susel Paredes anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación, con la intención de competir en las elecciones 2026. La parlamentaria precisó que su postulación se encuentra condicionada al proceso de elecciones internas de la agrupación política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

lr.pe

Durante una entrevista en el canal de streaming NTP!, Paredes indicó que deberá enfrentar un proceso interno con el rector y economista Alfonso López-Chau para definir la candidatura oficial. Según sostuvo, Ahora Nación ha fortalecido su estructura con nuevos cuadros políticos con miras a las elecciones municipales 2026.

TE RECOMENDAMOS

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Si yo voy a ser candidata, con Ahora Nación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero antes tengo que pasar por las internas con Lopez Chau", comentó.

PUEDES VER: Elecciones 2026: dudas y posibles errores que surgen alrededor de la nueva cédula electoral

lr.pe

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026?

Las elecciones municipales 2026 en Perú están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que los ciudadanos elegirán a alcaldes y regidores de todo el país, incluida la Municipalidad de Lima. Esta convocatoria fue oficializada por el Poder Ejecutivo a inicios de este año mediante decreto supremo, lo cual activa formalmente el calendario electoral para los comicios subnacionales.

Antes de la jornada electoral general, los partidos políticos deberán cumplir con una serie de plazos clave. Entre estos se encuentran las elecciones primarias para definir candidaturas internas y delegados, según el cronograma electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones y la normativa vigente.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

LEER MÁS
Gobierno convoca a elecciones regionales y municipales 2026

Gobierno convoca a elecciones regionales y municipales 2026

LEER MÁS
Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025