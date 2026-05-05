Es falso que Roberto Sánchez encabece la intención de voto presidencial en el sur del Perú con 74%: se detectan inconsistencias en la encuesta

LO FALSO:

Roberto Sánchez encabeza la intención de voto presidencial en el sur del Perú con 74%.

LO VERDADERO:

El autor del material viralizado, Market Report SAC, no cuenta con el aval del JNE ni de la Sunat.

El estudio no presenta ficha técnica.

Se incluye información contradictoria, ya que la encuesta es catalogada como “cualitativa”, pero muestra datos porcentuales.

En redes sociales se ha difundido una encuesta que le atribuye a Roberto Sánchez un 74% de intención de voto en el sur del Perú para una eventual segunda vuelta presidencial. Sin embargo, esta no presenta sustento verificable, pues el autor del estudio, Market Report SAC, no figura ni en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni en el RUC de la Sunat. Además, el material no incluye ficha técnica y presenta inconsistencias metodológicas, como autodenominarse una “encuesta cualitativa” pese a mostrar resultados expresados en porcentajes, propios de estudios cuantitativos.

Detalles y análisis del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook se ha compartido una encuesta en la que se afirma que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, encabeza la intención de voto en el sur del país con 74% ante una eventual segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

Material video difundido en Facebook. Foto: Redes sociales

El estudio es atribuido a la encuestadora Market Report SAC, cuyo logotipo se aprecia en la parte superior izquierda de la imagen viralizada. Sin embargo, tras revisar el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), padrón oficial de personas naturales y jurídicas autorizadas para elaborar y difundir encuestas electorales en el país, no se encontró ninguna entidad registrada con ese nombre.

Market Report SAC no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Asimismo, se realizó una búsqueda en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pero tampoco se hallaron coincidencias.

Market Report SAC no figura en el registro RUC de la Sunat. Foto: Sunat

De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE, toda encuesta debe incluir datos metodológicos básicos, como el nombre de la encuestadora, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas del trabajo de campo, entre otros. Si bien la imagen viralizada identifica a su autor y señala que la medición corresponde al “sur del Perú”, a regiones como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Madre de Dios, Ayacucho y Apurímac, no presenta el resto de información exigida por la normativa electoral.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Para finalizar, en el material se observa la frase “encuesta cualitativo”, lo cual no coincide con el tipo de resultados que presenta. Las investigaciones cualitativas se enfocan en explorar opiniones, percepciones o experiencias mediante preguntas abiertas y técnicas como entrevistas, por lo que sus hallazgos suelen presentarse de forma descriptiva y no en datos numéricos. En cambio, las cuantitativas, comunes en contextos electorales, emplean preguntas estructuradas para recopilar información que luego se traduce en porcentajes y otros resultados estadísticos sobre tendencias dentro de una muestra.

En ese sentido, resulta contradictorio que la publicación viralizada se presente como una encuesta cualitativa y, al mismo tiempo, muestre porcentajes de intención de voto.

Inconsistencias detectadas en la imagen viralizada. Foto: Redes sociales

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha compartido una encuesta en la que se indica que Roberto Sánchez ha obtenido un 74% de intención de voto en el sur del Perú. No obstante, carece de sustento, pues su autor, Market Report SAC, no cuenta con el aval del JNE ni de la Sunat. Además, el material no muestra ficha técnica y presenta inconsistencias metodológicas, como autocalificarse “encuesta cualitativa” pese a mostrar datos porcentuales, propios de investigaciones cuantitativas.