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Política

JNE contaría con los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial a mediados de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará los resultados finales de la primera vuelta presidencial a mediados de mayo, según Yessica Clavijo, secretaria general del JNE. En esa fecha se sabrá si Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga avanzan a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, programada para el 7 de junio.

JNE anunciaría los candidatos que pasan a segunda vuelta a mediados de mayo. Foto: Composición/LR
JNE anunciaría los candidatos que pasan a segunda vuelta a mediados de mayo. Foto: Composición/LR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé contar con los resultados finales de la elección presidencial de la primera vuelta a mediados de mayo, según comunicó la secretaria general de la institución, Yessica Clavijo. Es decir, en la quincena de este mes, se conocerá si Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pasarán a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) el próximo 7 de junio.

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"El objetivo es que, al promediar la quincena de este mes, tener ya la totalidad de las actas, tener toda la información consolidada de la elección presidencial y poder hacer la proclamación respectiva. Se emitirá la resolución correspondiente a efectos de determinar qué candidaturas pasan a segunda vuelta", informó.

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La funcionaria explicó que los resultados se proclamarán luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con la resolución de las actas observadas y audiencias de recuento de votos. Este último proceso estuvo previsto para culminar este jueves 7 de mayo.

Para ello, los JEE deberán solicitar a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE el 100% de las actas observadas. Una vez culminada esta etapa, la ciudadanía sabrá los resultados a través de un acto público en el que podrán participar los personeros de cada partido político.

La funcionaria también mencionó que las actas con resultados oficiales serán publicadas en los diarios de mayor circulación del país.

Culminada esta fase, las actas de proclamación descentralizada serán remitidas al JNE. "Ya nos encontramos próximos a que estas actas de proclamación descentralizadas de la elección presidencial culminen. Con eso ya el Jurado Nacional de Elecciones estará expedito, teniendo el íntegro de las actas para poder hacer la proclamación respectiva de qué candidaturas pasarían a una segunda vuelta", comunicó.

Sobre el recuento de votos en los JEE, Clavijo mencionó que se desarrolló con total transparencia debido a que las audiencias fueron televisadas en el portal institucional. "La ciudadanía puede ir viendo el avance respecto a las actas observadas", dijo.

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