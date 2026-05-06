No, María Corina Machado no se pronunció sobre un “robo de votos” en el Perú, como afirmó López Aliaga

Una publicación compartida por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostiene que la dirigente venezolana María Corina Machado se habría referido a un presunto “robo de votos” en el Perú durante una entrevista concedida a una emisora internacional.

Afirmación de López Alliaga sobre Machado. Foto: Facebook

PerúCheck analizó la entrevista y no halló ninguna declaración de Machado sobre un supuesto “robo de votos” en el Perú. En realidad, López Aliaga distorsionó el contenido de sus declaraciones.

¿Qué ocurrió realmente durante la entrevista?

La entrevista brindada por Machado fue emitida el 21 de abril de 2026 en la radio española esRadio y estuvo a cargo del periodista Federico Jiménez Losantos.

En el diálogo, es el conductor quien menciona el caso peruano y asegura, sin mostrar pruebas, que “le han robado las elecciones a López Aliaga”. No obstante, Machado nunca ratifica esa afirmación ni profundiza sobre el proceso electoral peruano. Luego del comentario del periodista, la política venezolana responde de forma general acerca de la defensa de la democracia y la necesidad de asegurar elecciones transparentes.

Sus declaraciones estuvieron centradas principalmente en la experiencia de Venezuela, indicando que en su país se cometieron errores al “subestimar” los riesgos autoritarios. En ese marco, sus palabras aluden a la situación venezolana y a una reflexión amplia sobre los sistemas democráticos, mas no a una valoración del proceso electoral peruano, como afirmó Rafael López Aliaga.

No existe un pronunciamiento sobre fraude en el Perú

López Aliaga tergiversó las declaraciones de María Corina Machado. La publicación viral presenta una interpretación que no se ajusta al contenido original de la entrevista. Machado no hace referencia directa al proceso electoral peruano en su respuesta, tampoco sostiene que haya ocurrido fraude o un “robo de votos” en el Perú, ni respalda la afirmación realizada por el entrevistador. Lo que sí hace es responder de manera general sobre la defensa de la democracia, tomando como ejemplo la experiencia venezolana.

Conclusión

María Corina Machado no se pronunció sobre un supuesto “robo de votos” en el Perú, como afirma López Aliaga. La revisión completa de la entrevista evidencia que la referencia al caso peruano fue hecha por el entrevistador y que la líder venezolana no confirma ni desarrolla esa afirmación, sino que responde en términos generales acerca de la democracia y la situación de Venezuela. Por ello, PerúCheck califica la publicación difundida por el candidato como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.