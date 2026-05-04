Magistrados alzan su voz de protesta y salen en defensa de juez Oswaldo Ordóñez tras no ser ratificado por JNJ

El plantón se realizó este lunes 4 de mayo en las afueras de Palacio de Justicia. Foto: Composición/LR

El plantón se realizó este lunes 4 de mayo en las afueras de Palacio de Justicia. Foto: Composición/LR

Este lunes 4 de mayo, los magistrados del Poder Judicial realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia en respaldo al juez Oswaldo Ordóñez, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo. La decisión se produjo después de que el magistrado advirtiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre normas que ponen en riesgo la independencia judicial en el país, entre ellas las denominadas “leyes pro crimen”.

Los integrantes del sistema judicial protestaron con gigantografías que llevaban las frases: "Por respeto al derecho de asociación de los magistrados", "Respeto a la independencia judicial y fiscal" y "La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos los jueces y fiscales".

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Entre las principales figuras que participaron en el plantón, según informó Ideeleradio, estuvieron el magistrado Oswaldo Ordóñez, el juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, así como el jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña.

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Asociación Nacional de Magistrados del Perú rechaza decisión de la JNJ

Horas antes del plantón, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, a través de un pronunciamiento público emitido el 3 de mayo, manifestó su “más enérgico rechazo e indignación” frente a la decisión adoptada por mayoría en la JNJ. Según la asociación, la no ratificación del magistrado no estaría basada en criterios objetivos, sino vinculada a su intervención en una audiencia temática desarrollada ante la CIDH en noviembre de 2024.

"(Se) evidencia desde la entrevista pública y luego en la votación una represalia directa", se lee en el documento.

En el comunicado, la asociación sostuvo que la medida afecta gravemente los principios constitucionales como la independencia judicial y fiscal, además de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, reconocidos tanto en la Constitución peruana como en tratados internacionales sobre derechos humanos.

El gremio recordó que Ordóñez participó en dicha audiencia en representación de una asociación profesional y de una federación internacional de magistrados, y precisó que no actuó en nombre del Poder Judicial ni incurrió en alguna irregularidad durante su exposición.

Asimismo, la asociación señaló que durante esa presentación el magistrado se limitó a advertir sobre proyectos legislativos y normas que, a su juicio, podrían debilitar la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En su pronunciamiento, también advirtió que una decisión de este tipo podría generar un “efecto inhibidor” entre jueces y fiscales en el ejercicio libre de derechos fundamentales de los magistrados.

Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados demandó a los integrantes de la JNJ revisar la decisión con apego a los principios de legalidad, objetividad y respeto de los derechos fundamentales. Además, pidió garantizar que los procesos de evaluación y ratificación se desarrollen con transparencia y sin interferencias externas.