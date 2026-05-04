Cusco: PJ ordena 9 meses de prisión preventiva contra implicados en el crimen de Rudhy Benavides

El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años, investigados por el homicidio de Rudhy Benavides Charalla (46), ocurrido en Cusco. La medida fue dictada por el juez José Luis Cáceres Pizarro tras una audiencia realizada luego del hallazgo de los restos de la víctima el último lunes 27 de abril en una vivienda ubicada en la prolongación de la avenida del Ejército, en la Asociación Los Manantiales del Inca.

La decisión responde al pedido del Ministerio Público, que sustentó la necesidad de la medida debido al riesgo de fuga y la falta de arraigo domiciliario y laboral de los investigados. El caso tomó relevancia tras conocerse que los restos del guía de turismo fueron encontrados desmembrados y sometidos a un proceso de cocción dentro del inmueble intervenido por las autoridades.

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Prisión preventiva se sustenta en riesgo de fuga y falta de arraigo

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los elementos presentados por la Fiscalía y determinó que los imputados no lograron acreditar vínculos estables que garanticen su permanencia durante el proceso. Según lo expuesto, no cuentan con empleo formal ni residencia fija comprobada, lo que refuerza la hipótesis de un posible intento de evadir la justicia.

Los acusados cumplirán la medida en el Centro Penitenciario Qqenccoro, conforme a lo dispuesto por el juzgado. Ambos se conocen desde la adolescencia y provienen de la provincia de La Convención. De acuerdo con información policial, registran antecedentes por delitos como hurto y violación sexual, además de haber trabajado como carniceros.

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Hallazgo de restos revela detalles del crimen en Cusco

El caso se inició tras la desaparición de Rudhy Benavides, reportado el 18 de abril por sus familiares. Las labores de búsqueda condujeron a las autoridades hasta un inmueble en el Cercado de Cusco, donde finalmente se encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Según las diligencias policiales, el cuerpo de la víctima fue desmembrado y sometido a un proceso de cocción. Este hallazgo marcó un giro en la investigación, evidenciando la gravedad del crimen y motivando la intervención del Ministerio Público para solicitar la medida restrictiva contra los principales sospechosos.