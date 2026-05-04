HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Fraudismo pasa a fase violenta y justicia bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cusco: PJ ordena 9 meses de prisión preventiva contra implicados en el crimen de Rudhy Benavides

Gabriel Condori y Óscar Franco cumplirán la medida de prisión preventiva en el Centro Penitenciario Qqenccoro.

Gabriel Condori y Óscar Franco son los principales sospechosos del asesinato de Rudhy Benavides.
Gabriel Condori y Óscar Franco son los principales sospechosos del asesinato de Rudhy Benavides. | Foto: composición LR
Compartir

El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años, investigados por el homicidio de Rudhy Benavides Charalla (46), ocurrido en Cusco. La medida fue dictada por el juez José Luis Cáceres Pizarro tras una audiencia realizada luego del hallazgo de los restos de la víctima el último lunes 27 de abril en una vivienda ubicada en la prolongación de la avenida del Ejército, en la Asociación Los Manantiales del Inca.

La decisión responde al pedido del Ministerio Público, que sustentó la necesidad de la medida debido al riesgo de fuga y la falta de arraigo domiciliario y laboral de los investigados. El caso tomó relevancia tras conocerse que los restos del guía de turismo fueron encontrados desmembrados y sometidos a un proceso de cocción dentro del inmueble intervenido por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

RAPEANDO Y PROTESTANDO CON TERCO92 | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Macabro hallazgo en vivienda de Cusco: encuentran restos de hombre reportado como desaparecido y hay dos detenidos

lr.pe

Prisión preventiva se sustenta en riesgo de fuga y falta de arraigo

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los elementos presentados por la Fiscalía y determinó que los imputados no lograron acreditar vínculos estables que garanticen su permanencia durante el proceso. Según lo expuesto, no cuentan con empleo formal ni residencia fija comprobada, lo que refuerza la hipótesis de un posible intento de evadir la justicia.

Los acusados cumplirán la medida en el Centro Penitenciario Qqenccoro, conforme a lo dispuesto por el juzgado. Ambos se conocen desde la adolescencia y provienen de la provincia de La Convención. De acuerdo con información policial, registran antecedentes por delitos como hurto y violación sexual, además de haber trabajado como carniceros.

PUEDES VER: Entre dolor y pedidos de justicia despiden masivamente a Rudhy Benavides tras macabro crimen en Cusco

lr.pe

Hallazgo de restos revela detalles del crimen en Cusco

El caso se inició tras la desaparición de Rudhy Benavides, reportado el 18 de abril por sus familiares. Las labores de búsqueda condujeron a las autoridades hasta un inmueble en el Cercado de Cusco, donde finalmente se encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Según las diligencias policiales, el cuerpo de la víctima fue desmembrado y sometido a un proceso de cocción. Este hallazgo marcó un giro en la investigación, evidenciando la gravedad del crimen y motivando la intervención del Ministerio Público para solicitar la medida restrictiva contra los principales sospechosos.

Notas relacionadas
Este destino peruano es considerado el más hermoso de Sudamérica, pero pocas personas lo visitan: supera a Machu Picchu y lo llaman la 'Cuna de Oro'

Este destino peruano es considerado el más hermoso de Sudamérica, pero pocas personas lo visitan: supera a Machu Picchu y lo llaman la 'Cuna de Oro'

LEER MÁS
Cusco: ¿qué lugares necesitas visitar sí o sí? Revisa las 'fijas' para tu viaje

Cusco: ¿qué lugares necesitas visitar sí o sí? Revisa las 'fijas' para tu viaje

LEER MÁS
Cinco puntos turísticos GRATIS para explorar en Cusco: ¿cuáles son y dónde están?

Cinco puntos turísticos GRATIS para explorar en Cusco: ¿cuáles son y dónde están?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores tendrán prohibido laborar de pie: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas o lugares adecuados de trabajo

Trabajadores tendrán prohibido laborar de pie: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas o lugares adecuados de trabajo

LEER MÁS
Alias ‘Pequeño J’ es extraditado a Argentina: lo acusan de ser autor intelectual de triple crimen en Florencio Varela

Alias ‘Pequeño J’ es extraditado a Argentina: lo acusan de ser autor intelectual de triple crimen en Florencio Varela

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO del domingo 3 de mayo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka EN VIVO del domingo 3 de mayo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Turista pidió cuy y le dieron rata: restaurante campestre sirvió roedor frito en ruta Pativilca-Huaraz

Turista pidió cuy y le dieron rata: restaurante campestre sirvió roedor frito en ruta Pativilca-Huaraz

LEER MÁS
Feminicidio en La Victoria: hombre mata a su expareja tras citarla luego de seis años sin verse

Feminicidio en La Victoria: hombre mata a su expareja tras citarla luego de seis años sin verse

LEER MÁS
Peruanos retornan de la guerra en Rusia: 18 connacionales ya fueron repatriados, según Cancillería

Peruanos retornan de la guerra en Rusia: 18 connacionales ya fueron repatriados, según Cancillería

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025