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Política

Misión de la Unión Europea en Perú llama a continuar proceso electoral tras renuncia de Piero Corvetto

La Misión Electoral, encabezada por la diputada europea Annalisa Corrado, instó a respetar el marco jurídico electoral y a garantizar la independencia de los órganos electorales durante las Elecciones Generales.

Unión Europea mandó una misión electoral al Perú por las elecciones | Composición: LR.
Unión Europea mandó una misión electoral al Perú por las elecciones | Composición: LR.

A través de un comunicado, la Misión Electoral de la Unión Europea en el Perú llamó a respetar el marco jurídico electoral y a garantizar la independencia de los órganos electorales involucrados en las Elecciones Generales. Asimismo, señaló que se mantendrá en el país y permanecerá atenta a los distintos aspectos en curso durante estos comicios.

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“Es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral”, indicaron.

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El comunicado también exhortó a mantener un debate alturado entre los actores políticos involucrados. Además, subrayó que está a favor de que se investiguen los hechos que derivaron en las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

“También respaldamos la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y los días posteriores. Hacemos un llamado a la moderación en el discurso político, evitando el lenguaje agresivo y violento”, añadieron.

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La Misión Electoral de la Unión Europea presentará un informe final con recomendaciones para mejorar los procesos electorales. Se espera que este documento sea publicado dentro de dos meses.

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En ese contexto, indicó que, según lo observado durante la jornada, las versiones que sostienen la existencia de un presunto fraude carecen de evidencia verificable.

“No han llegado a la misión suficientes elementos para sostener que la narrativa de fraude tenga fundamentos a estas alturas. Está claro que hay problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales hayan estado cerrados, por ejemplo. Claramente, seguiremos observando el proceso y, si alguien presentara denuncias ante las instituciones correspondientes, estaremos atentos en todo momento y nuestras observaciones formarán parte del informe final”, declaró.

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