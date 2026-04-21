Abogado de López Aliaga se disculpa con Keiko y Samuel Dryer por expresiones del candidato: "De repente fue estrés”

Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha | Foto: composición LR

Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha | Foto: composición LR

El abogado de Rafael López Aliaga, Wilber Medina, se disculpó con Keiko Fujimori y el empresario Samuel Dyer por las expresiones que realizó su cliente, las cuales considera “inoportunas” y propias del “estrés” de la campaña.

“Yo aprovecho esta entrevista para pedirle, a título personal, disculpas a la señora Keiko Fujimori y al señor Samuel Dyer. Creo que estas expresiones las considero inoportunas. De repente producto del estrés por el cual está atravesando el señor López Aliaga”, dijo.

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Además, expresó su solidaridad hacia ambas personas y resaltó que “no es momento de exacerbar divisiones”, sino de “conciliar”.

“Yo quiero a nombre propio pedir disculpas y mas bien saludar la buena voluntad no solamente de Keiko Fujimori y de cualquier otro líder político que está participando en estas justas electorales. De repente sumar esfuerzos porque creo que estamos para sumar y no para dividir”, agregó.

Precisó que evaluará qué medidas se tomarán respecto a la carta notarial que envió el empresario a su cliente.

“Yo me voy a encargar de que estas cosas bajen las aguas, las tensiones, y haya un entendimiento o acercamiento”, dijo.

Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha

El empresario Samuel Dyer envió una carta notarial al candidato presidencial Rafael López Aliaga para exigirle una rectificación pública en un plazo no mayor de 48 horas, luego de que lo acusara públicamente de haber financiado, organizado y participado en una supuesta operación vinculada al despliegue de personeros en favor de una candidatura presidencial durante las Elecciones Generales de este 12 de abril.

“No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, se lee.

“Por ello, le solicito que, en un plazo no mayor de 48 horas, se rectifique públicamente en los mismos espacios y con una relevancia equivalente a aquella en la que formuló dichas afirmaciones, precisando que no existe sustento para atribuirme los hechos antes descritos”, agrega.

