Ruth Luque propone frente democrático tras resultados electorales

La congresista y candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Ruth Luque, afirmó que los resultados electorales configuran un escenario sin mayorías absolutas en el Congreso, lo que obliga a las distintas fuerzas políticas a buscar consensos. Señaló que ni Fuerza Popular ni otros bloques dominantes cuentan con el control de la Cámara de Diputados ni del Senado, según las proyecciones preliminares.



En ese contexto, destacó la presencia de diversas bancadas como Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación, además de otras agrupaciones emergentes. Luque consideró que esta composición refleja la fragmentación política, pero también abre la posibilidad de gestionar acuerdos democráticos en representación de la ciudadanía.

Cuestiona a López Aliaga

La legisladora cuestionó duramente la actitud de algunos líderes políticos que, según dijo, buscan evadir responsabilidades. En particular, criticó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien acusó de generar "convulsión social" al denunciar un supuesto fraude desde las primeras horas del proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO SÁNCHEZ SUPERA A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Nos corresponde a las fuerzas políticas que optamos por la democracia empezar a dialogar y generar un gran frente democrático que respete a la ciudadanía”, sostuvo Luque, al exhortar a no caer en lo que calificó como el “juego de la derecha mafiosa” y a respetar el mandato popular expresado en las urnas.



Finalmente, rechazó formar parte de algún “pacto mafioso” dentro del Parlamento, aunque reconoció el desprestigio de la institución. Afirmó que el voto ciudadano ha sancionado a la mayoría de organizaciones políticas y planteó la necesidad de retomar reformas político-electorales para evitar la fragmentación y fortalecer la gobernabilidad.