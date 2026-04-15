Ruth Luque propone frente democrático tras resultados electorales
Desde Cusco, la congresista y candidata al Senado por Ahora Nación pidió diálogo entre fuerzas políticas y cuestionó a sectores de derecha por generar incertidumbre tras los comicios.
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La congresista y candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Ruth Luque, afirmó que los resultados electorales configuran un escenario sin mayorías absolutas en el Congreso, lo que obliga a las distintas fuerzas políticas a buscar consensos. Señaló que ni Fuerza Popular ni otros bloques dominantes cuentan con el control de la Cámara de Diputados ni del Senado, según las proyecciones preliminares.
En ese contexto, destacó la presencia de diversas bancadas como Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación, además de otras agrupaciones emergentes. Luque consideró que esta composición refleja la fragmentación política, pero también abre la posibilidad de gestionar acuerdos democráticos en representación de la ciudadanía.
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Cuestiona a López Aliaga
La legisladora cuestionó duramente la actitud de algunos líderes políticos que, según dijo, buscan evadir responsabilidades. En particular, criticó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien acusó de generar "convulsión social" al denunciar un supuesto fraude desde las primeras horas del proceso electoral.
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“Nos corresponde a las fuerzas políticas que optamos por la democracia empezar a dialogar y generar un gran frente democrático que respete a la ciudadanía”, sostuvo Luque, al exhortar a no caer en lo que calificó como el “juego de la derecha mafiosa” y a respetar el mandato popular expresado en las urnas.
Finalmente, rechazó formar parte de algún “pacto mafioso” dentro del Parlamento, aunque reconoció el desprestigio de la institución. Afirmó que el voto ciudadano ha sancionado a la mayoría de organizaciones políticas y planteó la necesidad de retomar reformas político-electorales para evitar la fragmentación y fortalecer la gobernabilidad.