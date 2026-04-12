Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"

La congresista Ruth Luque calificó de “grave” la disposición del JNE de ampliar la votación en 15 centros de votación hasta el 13 de abril, pues considera que los electores realizarán una votación condicionados por los resultados de boca de urna y similares.

“El voto debe ser libre y espontáneo y esto ya no está garantizado pues se abre una votación condicionada a los múltiples bocas de urna y conteos”, indicó.

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Además, no descartó que la decisión de la JNE esté influenciada por los pedidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. “Llama la atención que el fujimorismo y Aliaga “ordenan elecciones complementarias” y el JNE acata inmediatamente, sin una mayor reflexión ni efectos. El precedente es nefasto”, lamentó,