HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     
EN VIVO

Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"

La congresista resaltó que el voto debe ser "libre y espontáneo" y, ahora, se tendrá una votación condicionada.

Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"
Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"

La congresista Ruth Luque calificó de “grave” la disposición del JNE de ampliar la votación en 15 centros de votación hasta el 13 de abril, pues considera que los electores realizarán una votación condicionados por los resultados de boca de urna y similares.

Únete a nuestro canal de política y economía

“El voto debe ser libre y espontáneo y esto ya no está garantizado pues se abre una votación condicionada a los múltiples bocas de urna y conteos”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Además, no descartó que la decisión de la JNE esté influenciada por los pedidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. “Llama la atención que el fujimorismo y Aliaga “ordenan elecciones complementarias” y el JNE acata inmediatamente, sin una mayor reflexión ni efectos. El precedente es nefasto”, lamentó,

Notas relacionadas
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó La Libertad, según conteo de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó La Libertad, según conteo de la ONPE?

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó el Callao, según conteo de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó el Callao, según conteo de la ONPE?

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo de la ONPE?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

LEER MÁS
LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lima Metropolitana, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lima Metropolitana, según conteo oficial de la ONPE?

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó el Callao, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó el Callao, según conteo oficial de la ONPE?

LEER MÁS
Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

LEER MÁS
¿Cuándo será la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?

¿Cuándo será la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"

Ciudadanos reportan cierre de mesas de votación por falta de material electoral en varios puntos de Lima

"Su noveno presidente en una década": Así informan los medios internacionales los resultados de las elecciones 2026 en Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Apurímac, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ica, según conteo de la ONPE?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ruth Luque califica de grave la decisión del JNE: "Un grupo concentrado en Lima votará conociendo resultados anticipados"

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Apurímac, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo oficial de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025