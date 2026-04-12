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Política

José María Balcázar sobre las personas que votarán este lunes 13: "hay que reconocerlos para que no pierdan su salario"

El jefe de Estado se pronunció tras las irregularidades de la jornada electoral y señaló que se está evaluando dar facilidades a los ciudadanos que no pudieron votar el domingo.

José María Balcázar, presidente del Perú.
José María Balcázar, presidente del Perú. | Andina

El desarrollo de las elecciones fue accidentado al registrarse la falta de material electoral en 15 locales de votación. Desde la ONPE, Piero Corvetto señaló que este hecho perjudicó a más de 63.000 ciudadanos. Ante este escenario, el mandatario se refirió a las personas que van a emitir su voto el lunes 13 de abril y mencionó que se están evaluando facilidades para que no pierdan sus salarios.

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Del mismo modo, el presidente también indicó que el JNE solo ha utilizado la tercera parte de los fondos asignados, según el ministro de Economía. Por ende, cuenta con el dinero suficiente para implementar los ajustes necesarios para el desarrollo efectivo de las elecciones del 13 de abril.

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