En medio de un creciente clima de tensión política, el candidato presidencial RLA encabezó esta noche un plantón en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desde donde lanzó un ultimátum de 24 horas a las autoridades electorales para declarar la nulidad del proceso, bajo amenaza de convocar a una "marcha multitudinaria" en todo el país.

La crítica del candidato se dirigió directamente contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de quien exigió su detención inmediata por supuestas responsabilidades penales en el manejo de los materiales. “Yo le mando al señor fiscal de la nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto”. López Aliaga sostuvo que se han "robado" cerca de 500,000 votos, aunque no presentó pruebas que lo sustenten. En su discurso, tildó a las autoridades electorales de ser parte de un "engranaje" destinado a alterar la voluntad popular.

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Además, catalogó el desarrollo de las elecciones en "estado de emergencia". Mientras tanto, las instituciones electorales y observadores han atribuido los problemas a la demora de la empresa contratada para el transporte de actas. Rafael López Aliaga también descalificó el trabajo de los observadores internacionales y mencionó que las misiones de la Unión Europea y la OEA deben irse del territorio nacional. “Le digo también a esas misiones que han venido al Perú de la Unión Europea, de la OEA, que se larguen del Perú de una vez”.

La concentración, que contó con la presencia de los congresistas Alejandro Muñante y Norma Yarrow, transcurrió entre arengas y consignas contra el sistema electoral, mientras los asistentes permanecían a la espera de un pronunciamiento oficial del JNE. López Aliaga adelantó que, de no obtener una respuesta favorable, sus próximas convocatorias se difundirán exclusivamente por redes sociales, al acusar a “esa gran prensa” de no cubrir el plantón.

Hasta el cierre de esta nota, el JNE y la ONPE no se habían pronunciado sobre las acusaciones ni sobre el ultimátum del candidato.