Rafael López Aliaga tiene 22,1% y Jorge Nieto 16,6% en Lima Metropolitana, según Flash Electoral de Datum

El flash electoral de Datum también arrojó resultados en regiones. Según estos datos a boca de urna, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lidera en Lima Metropolitana con 22,1% y le sigue Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 16,6%.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aparece en tercer puesto con 16,3%, mientras que Belmont (Partido Cívico Obras) se ubica en cuarto lugar con 8,8%.

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¿Cómo van los votos en otras regiones del Perú?

Los resultados por regiones también fueron difundidos por Datum. Según la información enviada, en Amazonas lidera Sánchez con 28,9% y le sigue Fujimori con 13,0%.

En Áncash, Fujimori se ubica en primer lugar con 19% y le sigue Belmont con 12,4%. Apurímac registra a Sánchez con 28,8% y a Belmont con 13%. Arequipa otorga un 20,4% a Nieto y 13,1% a Rafael López Aliaga. Ayacucho da el primer puesto a Roberto Sánchez con 20,3% y ubica a Belmont en segundo lugar con 19,5%.

En Cajamarca, Roberto Sánchez consiguió el 40,1% de los votos. En la provincia constitucional del Callao, Fujimori tiene el 21,9% y López Aliaga el 17%. Cusco también coloca primero a Roberto Sánchez con 22,5% y a López Chau con 15,7%. Huancavelica también pone en primer puesto a Roberto Sánchez con 38,3% y a Alfonso López Chau con 12,1%. Huánuco también está liderada por Roberto Sánchez con 24,3% y Keiko Fujimori con 16,5%.

En Ica, Keiko Fujimori tiene 22,1% y Nieto 12,8%. Junín registra un empate entre Keiko Fujimori y López Chau, ambos con 14,5%. En La Libertad, el primer lugar es para Keiko Fujimori con 19,2% y Nieto en segundo lugar con 10,5%. Lambayeque coloca a Keiko Fujimori con 24,2% en primer lugar seguida de Rafael López Aliaga con 12,6%.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el JNE, quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.



Asimismo, se renovará por completo el congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.



A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.



En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026 del 12 de abril?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).

En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).

En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).



