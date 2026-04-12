Rafael López Aliaga: Galaga, empresa que recibió tres penalidades de ONPE, contrató con la Municipalidad de Lima por más S/680.000

Municipalidad de Lima administrada por Rafael López Aliaga contrató con la empresa Galaga por más de medio millón de soles.

Municipalidad de Lima administrada por Rafael López Aliaga contrató con la empresa Galaga por más de medio millón de soles.

La empresa Servicios Generales Galaga, sumida hoy en las críticas por retrasar el transporte del material del proceso electoral 2026, contrató con la Municipalidad de Lima cuando Rafael López Aliaga era alcalde.

De acuerdo con la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), dicha empresa, que registra a febrero de 2026 apenas 13 trabajadores, brindó a la comuna de Lima el "servicio de traslado de materiales, herramienta y equipos para la subgerencia de gestión y fiscalización".

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Según pudo corroborar este diario, la buena pro se adjudicó el 22 de noviembre del 2023 y un mes después (diciembre), se firmó el contrato por un total de S/686.400, vigente hasta diciembre del 2024, durante la gestión del candidato presidencial por Renovación Popular, quien tras los resultados del boca de urna, que lo ubican en cuarto lugar, hoy alega "fraude".

La empresa ha registrado tres penalidades impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2020 y 2023 por incumplimientos en servicios similares, en un periodo en el que contrató con la entidad por casi S/5 millones (S/4 millones 940.794).

Las penalidades que les impuso el organismo electoral asciende a S/64.033, según pudo registrar este diario.

Debido al retraso del transporte de material electoral, 75 colegios, habilitados como locales de votación en las elecciones generales 2026, resultaron afectados. Ante este incidente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó directamente a Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución y logística.

“Ante un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible”, apuntó el organismo electoral.

Frente a lo ocurrido, la ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa por el retraso en la entrega del material electoral.