Peruanos en Estados Unidos: dónde votar, horario y cómo consultar local hoy por Elecciones 2026

En total, 368,185 peruanos están habilitados para votar en Estados Unidos por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

En total, 368,185 peruanos están habilitados para votar en Estados Unidos por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

Este domingo 12 de abril, miles de peruanos residentes en Estados Unidos participan en las Elecciones Generales 2026, en una jornada clave para elegir a las nuevas autoridades del país. En total, 368,185 connacionales están habilitados para votar en territorio estadounidense, lo que convierte a este país en el principal punto de sufragio en el extranjero.

Si te encuentras en EE. UU., es fundamental que verifiques tu local de votación, conozcas el horario según tu ciudad y acudas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) al centro asignado.

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¿Dónde votar en Estados Unidos el 12 de abril?

Los peruanos en Estados Unidos deben acudir a los locales habilitados por los consulados peruanos, que pueden ser:

Sedes consulares

Centros comunitarios

Instituciones educativas

Las ciudades con mayor concentración de votantes incluyen:

Nueva York

Miami

Los Ángeles

Nueva Jersey

¿Cuál es el horario de votación en Estados Unidos?

El domingo 12 de abril, las mesas de votación estarán abiertas:

Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Según la hora local de cada ciudad en Estados Unidos

¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en Estados Unidos?

Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, debes ingresar a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

➤ Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026

Ahí podrás verificar:

Dirección exacta del local

Número de mesa

Número de orden

¿Quiénes pueden votar el 12 de abril en Estados Unidos?

Podrán votar:

Peruanos mayores de 18 años

Con domicilio en Estados Unidos registrado en su DNI

Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025

Importante:

Si tu DNI dice Perú → no votas en EE. UU.

Si tu DNI dice EE. UU. → sí votas aquí

Requisitos para votar sin problemas

Para sufragar este domingo necesitas:

Llevar tu DNI (azul o amarillo)

Acudir dentro del horario establecido

Verificar previamente tu local

No está permitido:

Votar con pasaporte

Presentarse sin DNI

¿Hay multa si no votas en Estados Unidos?

De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.

La vocera del Jurado Nacional de Elecciones explicó que esto responde a factores como la distancia y dificultades de traslado, aunque exhortó a participar en la jornada electoral.