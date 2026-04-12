Los peruanos que viven en el extranjero elegirán a las nuevas autoridades el domingo 12 de abril. (Foto: diseño de Gemini vía Nano Banana)

Los peruanos que viven en el extranjero elegirán a las nuevas autoridades el domingo 12 de abril. (Foto: diseño de Gemini vía Nano Banana)

Los peruanos que residen fuera del país también podrán participar en las Elecciones Generales 2026, un proceso clave en el que se elegirán a las principales autoridades para el periodo 2026-2031. Para ejercer este derecho, es indispensable cumplir con ciertos requisitos establecidos por los organismos electorales, como tener el domicilio registrado en el extranjero en el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del cierre del padrón electoral, fijado para el 14 de octubre de 2025.

Si te encuentras en otro país, es importante conocer con anticipación dónde te corresponde votar, cuál es el horario de atención de las mesas y qué condiciones debes cumplir para evitar inconvenientes el día de la jornada electoral. A continuación, te presentamos toda la información que necesitas saber.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

¿Quiénes pueden votar en el extranjero?

Podrán votar fuera del Perú:

Ciudadanos peruanos mayores de 18 años

Con domicilio en el extranjero registrado en su DNI

Que hayan actualizado su dirección antes del 14 de octubre de 2025

¿A qué hora votan los peruanos en el extranjero en Elecciones 2026?

Las mesas de votación estarán abiertas:

Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Según la hora local del país donde resides

Es importante recordar que no se aplica el horario peruano, sino el del país en el que te encuentras.

¿Dónde votar si eres peruano en el extranjero?

Los locales de votación son definidos por cada consulado peruano y pueden ser:

Sedes consulares

Instituciones educativas

Locales alternativos habilitados

Para conocer tu local de votación como peruano en el extranjero sigue este link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Requisitos y recomendaciones para votar en Elecciones 2026

Para participar sin inconvenientes, debes:

Llevar tu DNI

Verificar previamente tu local de votación

Acudir dentro del horario establecido

No está permitido:

Votar con pasaporte

Presentarse sin DNI

¿Qué autoridades se eligen en las Elecciones 2026?

En estos comicios, los peruanos en el extranjero elegirán:

Presidente y vicepresidentes de la República

Diputados (incluye representación del exterior)

Senadores

Representantes al Parlamento Andino

¿Hay multa por no votar si estás en el extranjero en las Elecciones 2026?

No. Los peruanos que tienen domicilio registrado en el extranjero en su Documento Nacional de Identidad no pagan multa por no votar en las Elecciones Generales 2026. Eso sí, el voto sigue siendo obligatorio.

La vocera del Jurado Nacional de Elecciones, Maruja Hermoza, explicó que esta medida responde a factores como la distancia y las dificultades de traslado hacia los locales de votación. No obstante, exhortó a los connacionales a cumplir con su deber cívico y participar en la jornada electoral.

Países con mayor cantidad de peruanos habilitados para votar en Elecciones 2026

País Peruanos habilitados para votar Estados Unidos 368,185 España 219,544 Argentina 145,893 Chile 137,987 Italia 123,185

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)



