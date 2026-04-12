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Política

Arequipa instala la primera mesa electoral de todo el Perú, pero ciudadanos invidentes denuncian fallas en las cédulas

Electores invidentes señalaron que la ONPE pasó por alto detalles cruciales que no permitieron sus votos correctos.

Las elecciones en Arequipa tuvieron quejas de los ciudadanos invidentes. Foto: LR
Las elecciones en Arequipa tuvieron quejas de los ciudadanos invidentes. Foto: LR

A nivel nacional, la primera instalada fue en Arequipa, provincia de Caravelí, Huanuhuanu, exactamente a las 4.45 de la madrugada en el colegio I.E. Carlos Noriega Jiménez con el número de mesa 009038, según informó la gestora de la Oficina Regional de Coordinación, Brenda López Prieto, desde el colegio Independencia Americana.

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En medio de las declaraciones a la prensa, la gestora se dio con la sorpresa de que desde Lima dieron la orden de ampliar el horario de votación. Esto generó preocupación al personal de la ONPE por los miembros de mesa, los cuales definitivamente aguardarían más horas.

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Invidentes detectaron fallas en las células; para ellos, estas pusieron en riesgo su voto

Distintos electores con discapacidad sensorial visual denunciaron que la ONPE debió meses antes entregar cédulas braille para que al menos puedan memorizar la ubicación de los múltiples partidos políticos. La cédula no era antideslizante, se movía y, al no ver, esto pudo haber generado que marquen por un candidato que no era de su agrado.

“Las cédulas no eran antideslizantes… para una persona invidente ya es difícil votar en una cédula tan larga y cuando ya encuentras la fila del candidato y marcas la hoja, se movía y no sabes si marcaste el partido que estaba más abajo”, señaló Guillermo Charcawana, elector invidente, a La República.

Otros electores indicaron que en periodos de elecciones pasadas, la ONPE entregaba unas 'pegatinas' que ayudaban a centrar la cédula, que no se mueva y que el marcaje del voto no se mueva para otro candidato que no era de su elección; sin embargo, este año 2026 no las encontraron, al menos en colegios de Arequipa.

"No sé por qué este año se olvidaron...la cartilla debió tener pegatinas, antes si tenían para centrar la cartilla", expresó Gustavo Canazas, de 45 años, con ceguera completa.

Electores discapacitados visualmente también indicaron que, al ser la cédula extensa y la más compleja de todas las elecciones, tuvieron problemas para recordar todos los nombres de los partidos, ya que, según declararon, la ONPE solo puso las iniciales de los partidos.

“Las letras en el sistema Braille ocupan más espacio; al parecer, por eso redujeron las palabras de los partidos políticos y solo pusieron las iniciales, no recordé qué partidos eran solo por las iniciales. Nos debieron dar cédulas meses antes para memorizarlas”, señaló Charcawana.

Mesas al 100% en Arequipa

Por último, las mesas electorales se instalaron completamente en todas las provincias al 100% según la ONPE con 4.215 mesas. Asimismo, la última en instalarse fue en Yanaquihua a las 9.40 a. m. en Condesuyos.

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