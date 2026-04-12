Dónde votar en Chile peruanos 2026: local ONPE, horario y requisitos este 12 de abril
Si vives en Chile, revisa aquí dónde votar, el horario oficial y cómo consultar tu local ONPE para participar en las Elecciones 2026 este 12 de abril.
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Este domingo 12 de abril se desarrolla la jornada electoral de las Elecciones Generales 2026, en la que miles de peruanos residentes en Chile están habilitados para ejercer su derecho al voto desde el exterior. En total, 137,987 ciudadanos peruanos podrán votar en territorio chileno, lo que convierte a este país en uno de los principales centros de participación electoral fuera del Perú.
Si te encuentras en Chile, es fundamental que verifiques tu local de votación, el horario correspondiente y los requisitos establecidos para poder sufragar sin inconvenientes.
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¿Dónde votar en Chile el 12 de abril?
Los locales de votación en Chile son definidos por los consulados peruanos y pueden ubicarse en:
- Sedes consulares
- Instituciones educativas
- Centros habilitados según demanda electoral
Las principales ciudades con mayor presencia de votantes peruanos son:
- Santiago
- Arica
- Iquique
- Antofagasta
¿Cuál es el horario de votación en Chile por Elecciones Perú 2026?
El domingo 12 de abril, las mesas estarán abiertas:
- Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
- Según la hora local de Chile
¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en Chile?
Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, ingresa a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
➤ Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026
Ahí podrás verificar:
- Dirección del local
- Mesa asignada
- Número de orden
¿Quiénes pueden votar el 12 de abril en Chile?
Podrán votar:
- Peruanos mayores de 18 años
- Con domicilio en Chile registrado en su DNI
- Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025
Importante:
- Si tu DNI tiene dirección en Perú → no votas en Chile
- Si tu DNI indica Chile → sí votas aquí
Requisitos para votar sin problemas
Para sufragar este domingo necesitas:
- Llevar tu DNI (azul o amarillo)
- Acudir dentro del horario establecido
- Verificar previamente tu local
No está permitido:
- Votar con pasaporte
- Presentarse sin DNI
¿Hay multa si no votas en Chile?
De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.
Desde el Jurado Nacional de Procesos Electorales se precisó que esta disposición responde a factores como la distancia y dificultades de traslado, aunque se exhorta a participar en la jornada electoral.