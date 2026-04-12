¿Dónde votar en Argentina si eres peruano hoy 12 de abril? Consulta local ONPE y horario Elecciones 2026

En total, 145,893 peruanos podrán votar en territorio argentino por las Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

En total, 145,893 peruanos podrán votar en territorio argentino por las Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

Este domingo 12 de abril se desarrolla la jornada electoral de las Elecciones Generales 2026, en la que miles de peruanos residentes en Argentina están habilitados para participar desde el exterior. En total, 145,893 connacionales podrán votar en territorio argentino, convirtiendo a este país en uno de los principales puntos de sufragio de la comunidad peruana en el extranjero.

Si te encuentras en Argentina, es importante que verifiques con anticipación tu local de votación, el horario correspondiente y los requisitos para poder sufragar sin inconvenientes.

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¿Dónde votar en Argentina hoy 12 de abril?

Los locales de votación en Argentina son habilitados por los consulados peruanos y pueden ubicarse en:

Sedes consulares

Instituciones educativas

Centros designados por alta demanda

Las principales ciudades con mayor concentración de votantes son:

Buenos Aires

La Plata

Córdoba

Mendoza

👉 Debes acudir al local asignado según la dirección registrada en tu DNI.

¿A qué hora votar en Argentina como peruano en Elecciones 2026?

Hoy domingo 12 de abril, las mesas estarán abiertas:

Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Según la hora local de Argentina

¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en Argentina?

Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, ingresa a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

➤ Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026

Ahí podrás ver:

Dirección del local

Mesa asignada

Número de orden

¿Quiénes pueden votar hoy en Argentina?

Podrán votar:

Peruanos mayores de 18 años

Con domicilio en Argentina registrado en su DNI

Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025

Importante:

Si tu DNI tiene dirección en Perú → no votas en Argentina

Si tu DNI indica Argentina → sí votas aquí

Requisitos para votar sin problemas

Para sufragar este domingo necesitas:

Llevar tu DNI (azul o amarillo)

Acudir dentro del horario establecido

Verificar previamente tu local

No está permitido:

Votar con pasaporte

Presentarse sin DNI

¿Hay multa si no votas en Argentina?

De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se explicó que esta medida responde a factores como la distancia o dificultades de traslado, aunque se exhorta a participar en la jornada electoral.