¿Dónde votar en Argentina si eres peruano hoy 12 de abril? Consulta local ONPE y horario Elecciones 2026
Si vives en Argentina, revisa aquí dónde votar, el horario oficial y cómo consultar tu local ONPE para participar en las Elecciones 2026 este 12 de abril.
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Este domingo 12 de abril se desarrolla la jornada electoral de las Elecciones Generales 2026, en la que miles de peruanos residentes en Argentina están habilitados para participar desde el exterior. En total, 145,893 connacionales podrán votar en territorio argentino, convirtiendo a este país en uno de los principales puntos de sufragio de la comunidad peruana en el extranjero.
Si te encuentras en Argentina, es importante que verifiques con anticipación tu local de votación, el horario correspondiente y los requisitos para poder sufragar sin inconvenientes.
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¿Dónde votar en Argentina hoy 12 de abril?
Los locales de votación en Argentina son habilitados por los consulados peruanos y pueden ubicarse en:
- Sedes consulares
- Instituciones educativas
- Centros designados por alta demanda
Las principales ciudades con mayor concentración de votantes son:
- Buenos Aires
- La Plata
- Córdoba
- Mendoza
👉 Debes acudir al local asignado según la dirección registrada en tu DNI.
¿A qué hora votar en Argentina como peruano en Elecciones 2026?
Hoy domingo 12 de abril, las mesas estarán abiertas:
- Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
- Según la hora local de Argentina
¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en Argentina?
Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, ingresa a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
➤ Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026
Ahí podrás ver:
- Dirección del local
- Mesa asignada
- Número de orden
¿Quiénes pueden votar hoy en Argentina?
Podrán votar:
- Peruanos mayores de 18 años
- Con domicilio en Argentina registrado en su DNI
- Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025
Importante:
- Si tu DNI tiene dirección en Perú → no votas en Argentina
- Si tu DNI indica Argentina → sí votas aquí
Requisitos para votar sin problemas
Para sufragar este domingo necesitas:
- Llevar tu DNI (azul o amarillo)
- Acudir dentro del horario establecido
- Verificar previamente tu local
No está permitido:
- Votar con pasaporte
- Presentarse sin DNI
¿Hay multa si no votas en Argentina?
De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.
Desde el Jurado Nacional de Elecciones se explicó que esta medida responde a factores como la distancia o dificultades de traslado, aunque se exhorta a participar en la jornada electoral.