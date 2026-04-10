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Política

Candidatos al Senado y Diputados en Moquegua: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

¿Votas en Moquegua? Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026 y elige informado antes de acudir a las urnas.

Moquegua se alista para elegir a Senadores y Diputados en las Elecciones 2026. (Foto: Open AI)
Moquegua se alista para elegir a Senadores y Diputados en las Elecciones 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Tacna. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Tacna y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

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PUEDES VER: Diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones Perú 2026

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Candidatos al Senado por Moquegua en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Moquegua en los comicios de 2026:

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Ahora Nación - AN

  • Magno Quispe Farfán (1)
  • María Elena Choque Mamani (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Rubén Gelber Velásquez Ramos (1)
  • María Cleotilde Chire Porras (2)

Alianza para el Progreso

  • Ludgardo Venegas Sotomayor (1)
  • Dayena Graciela Taco Tala (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Rosario M. de Fátima Olivas Weston (1)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  • Lylian Lisbet Quispe Condori (1)
  • Juan Daniel Valdivia Guerreros (2)

Fuerza Popular

  • Mario Fidel Mantilla Medina (1)
  • Cecilia Filomena Laura Mamani (2)

Fuerza y Libertad

  • Uben Enrique Atoche Kong (1)
  • Gladys Eva Osorio Esteban (2)

Juntos por el Perú

  • Víctor Raúl Cutipa Ccama (1)

Libertad Popular

  • Richard Melesio Quezada Pastuso (2)

Partido Aprista Peruano

  • Eduardo Salazar Peñaloza (1)
  • Mónica Elizabeth Mauricio Barrientos (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Hugo Isaías Quispe Mamani (1)
  • Liliana Gloria Fernández Nina (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Nancy Katerine Bautista Arroyo (1)
  • Marceliano Román Vega Almeyda (2)

Partido Demócrata Verde

  • José Abel Vilchez Vilchez (1)
  • Magali Benites Chapoñan (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • José Luis Pedro Fernández Castillo (1)
  • Janet Mónica Berríos Suárez (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Pamela Indira Blas Castro (1)
  • Raúl Arcibiades Zevallos Espinoza (2)

Partido Morado

  • Fernando Gregory Martínez Humire (1)
  • Benilda Yaneth Guerrero Pilco (2)

Partido País para Todos

  • José Luis Esteban Cruz Mogollón (1)
  • Mariela Isabet Oscco Vásquez (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • Freddy Salazar Leguía (1)
  • Angélica Torres Amasifuén (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Johnny Dante Pretell Francia (1)
  • Neli Marit León Díaz de Masías (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • David Francisco Mamani Gutiérrez (1)
  • Yeny Soledad Flores Silva (2)

Partido Político Perú Primero

  • Grethel Olivia Callo Paye (1)
  • Javier Dolores Romero Luna (2)

Partido Político PRIN

  • Carlos Alberto Calderón Salas (1)
  • María Inés Dance Peralta (2)

Perú Moderno

  • Sonia Lidia Condori Condori (2)

Podemos Perú

  • Guersy Rafael Rosado Ventura (1)
  • Lidia Ana Cutipa Quispe (2)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Sixto Celestino Soto Juárez (1)

Progresemos

  • Nicolás Saenz Pascual (1)
  • Olga Lidia López Cauna (2)

Renovación Popular

  • Carlos Antonio Rivera Becerra (1)
  • Santos María Hortensia Mackenzce de Luna (2)

Un Camino Diferente

  • Renatto Genaro Otiniano Ulloa (1)
  • Rubin Yolanda Reyes Quiñones (2)

Unidad Nacional

  • Lidia Micheli Polo Cárdenas (2)

PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

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Candidatos a Diputados por Moquegua en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Moquegua en los comicios de 2026:

Ahora Nación - AN

  • Isaias José Ancalle Pachao (1)
  • Denisse Lizbeth Mendoza Vilca (2)
  • José Ygnacio Prieto Bustos (3)
  • Lorena Elizabeth Cuayla Vizcarra (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Verónica Melania Ríos Calizaya (1)
  • Jhon Wilson Zapana Neyra (2)
  • Ermita Noemí Jiménez Peña (3)
  • Henry Llacsahuanga Girón (4)

Alianza Para el Progreso

  • Óscar Arnaldo Zeballos Guevara (1)
  • Mónica Jesús Ortiz Gamero (2)
  • Hernán Jiménez Catacora (3)
  • Laly Astrid Napa Chipana (4)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  • María Rosa Machaca Gutiérrez (1)
  • Rubén Chijcheapaza Herrera (2)
  • Rosana Juana Torres Gil (3)
  • Cleotildo Marcelino Mamani Torres (4)

Fuerza Popular

  • Clara Asteria Hipahuanca Tapia (1)
  • Raynieer Moisés Mendoza Bernaola (2)
  • Sulma Obdulia Portocarrero Bruz (3)
  • Jean Carlo Miguel Gutiérrez Loza (4)

Fuerza y Libertad

  • Claudio Héctor Edmundo Coayla Cano (1)
  • Mercedes Reyna Olaechea Vélez (2)
  • Iván Vicuña Córdova (3)
  • Karen Janeth Pérez Quinto (4)

Juntos por el Perú

  • Graciela Chipana Condori (2)
  • Karen Cecilia Rodríguez del Carpio (4)

Libertad Popular

  • Fidencia Paulino Hermosilla (1)
  • Néstor Joaquín Bruckmann Napuri (4)

Partido Aprista Peruano

  • David Sernaque Ramírez (1)
  • Carmen Irene Pilco Pacha (2)
  • Víctor Humberto Villanueva Aguilar (3)
  • Lady Ximena Quispe Sihuayro (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Nery Rodolfo Fernández Nina (1)
  • Fiorella Dina Vizcarra Tipo (2)
  • Juan Valencia Uribe (3)
  • Yesica Yurema Quispe Mamani (4)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Percy Rodríguez Roque (1)
  • Fiorella Damiano Vega (4)

Partido Demócrata Verde

  • Derliz Juvenal Canahuiri Ticona (1)
  • Katherine Alejandra Muñoz Salazar (2)
  • Román Juan Miguel Vera Méndez (3)
  • Rosa Iduvina Carranza Cojal (4)

Partido Democrático Federal

  • Mario Arturo Olvea Fuentes (1)
  • Nichools Franshesca Gonzales Tito (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Luis Alberto Trigoso Palao (1)
  • Giovanna Susana Solís Poemape (2)
  • John David Pillco Ayma (3)
  • Elizabeth del Socorro Manchego Chambilla (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • José Luis Apaza Roque (1)
  • Jorge Hitler Vizcarra Mamani (3)
  • Sari Luzgarda Mamani Tapia (4)

Partido País para Todos

  • Jorge Américo Galarza Álvarez (1)
  • Merelin Ibarra Serna (2)
  • John Irwin Guevara Ancajima (3)
  • Justina Lonasco (4)

Partido Político Cooperación Popular

  • Luis Alberto Apaza Apaza (1)
  • Sara Karina Gutiérrez Arias (2)
  • Tomás Vargas Valdez (3)
  • Yuri Vanesa Ibáñez Ramos (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Johnny Andrés Suárez Palacios (3)
  • María Claudia Rodríguez de la Cruz (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Salvador Humpiri Cáceres (1)
  • Edith Yessica Flores González (2)
  • José Luis Ramírez Mamani (3)
  • Mónica Rosario Aroapaza Flores (4)

Partido Político Perú Primero

  • Milar Godofredo Zenteno Mejía (1)
  • Liliana Julia Parras Reyes (2)
  • Elías Samuel León Rosales (3)
  • Yolanda Ccallata Cueva (4)

Partido Político PRIN

  • Majhumi Jhuliana Bustios Apaza (1)

Perú Moderno

  • Jorge Luis Flores Salas (1)
  • Helen Almendra Chota Silvano (2)
  • Jesús Andrés Adriazola Llanos (3)
  • Jessica Mamani Condori (4)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Yovanna Martina Valdez Barrera (1)
  • Tolomeo Porras Callo (4)

Progresemos

  • César Antonio Quispe Flores (1)
  • Javier Herrera Huamani (3)
  • Mery Ccahuana Guerrero (4)

Renovación Popular

  • Rudolf Frank Gutiérrez Quispe (1)
  • Jheny Melia Paré Juárez (2)
  • Javier Jesús Tala Estaca (3)
  • Olivia del Carmen León Mendoza (4)

Un Camino Diferente

  • Alfonso Ramos Paredes (1)
  • Edith Yolanda Hernández Carmona (2)
  • Juan Carlos Corvacho Alcántara (3)
  • Sofía Nancy Mamani Marca (4)

Unidad Nacional

  • Eduardo José Rafael Carbajal Cornejo (1)
  • Ana María Malatesta Llanos (2)
  • Charles Wilber Flores Roque (3)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Tacna en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Tacna

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)

Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)

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