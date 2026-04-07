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Política

Elecciones 2026: 52.23% miembros de mesa se capacitaron para ejercer el cargo el domingo 12 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 435 970 de 834 660 fueron capacitados para los comicios del 12 de abril. Mientras tanto, el 47.23% no fue preparado para la jornada electoral, lo que equivale a 398.690 ciudadanos.

La ONPE realizó dos jornadas de capacitación presencial el último 5 de abril y 29 de marzo. Foto: ONPE
La ONPE realizó dos jornadas de capacitación presencial el último 5 de abril y 29 de marzo. Foto: ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 52.23% de los miembros de mesa seleccionados mediante sorteo público para las Elecciones Generales 2026 han sido capacitados.

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En detalle, el organismo electoral mencionó que en la última jornada de capacitación presencial, 172.431 ciudadanos acudieron a los distintos locales habilitados para prepararse para ejercer el cargo el próximo 12 de abril.

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En total, 435.970 de 834.660 peruanos seleccionados fueron capacitados durante los preparativos de los comicios electorales. No obstante, un 47.27% aún no ha sido capacitado, lo que deja en el aire a 398.690 sin preparación.

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Desde Trujillo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, supervisó el desarrollo de la jornada y recordó que para estos comicios se escogieron a nueve personas para ocupar el cargo de miembro de mesa (tres titulares, seis suplentes). “En cada mesa solo habrá tres miembros de mesa, pero que haya más suplentes facilitará la instalación de las mesas”, expresó.

En relación con las actas electorales que elaborarán los miembros de mesa, Corvetto informó que la ONPE dará prioridad al procesamiento de aquellas correspondientes a la elección de la fórmula presidencial y, posteriormente, a las actas que registren los votos para senadores, diputados y parlamentarios andinos.

“Así nuestros centros de cómputo irán entregando resultados a la ciudadanía, que podrá ver en nuestra página web cómo evolucionan, conforme van llegando las actas”, explicó.

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El titular de la entidad electoral precisó que las actas que demorarán más en llegar a los centros de cómputo serán las procedentes de zonas como la Amazonía peruana o del extranjero. Asimismo, indicó que alcanzar el 100% de los resultados tomará tiempo, debido a que los jurados electorales especiales deberán resolver las actas observadas y, en algunos casos, realizar el recuento de votos.

Finalmente, el jefe de la ONPE exhortó a los ciudadanos a continuar capacitándose —ya sea como electores, miembros de mesa o personeros— en los locales que la institución ha habilitado en distritos y centros poblados, o a través de la plataforma virtual ONPEduca.

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