¿Eres miembro de mesa para estas Elecciones?: realiza tu capacitación AQUÍ y sigue estos pasos

La ONPE solo se proyecta a capacitar a un poco más del 50% de miembros de mesa para las Elecciones 2026. Foto: Difusión

La ONPE solo se proyecta a capacitar a un poco más del 50% de miembros de mesa para las Elecciones 2026. Foto: Difusión

Más de 834.000 miembros de mesa fueron seleccionados para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Sin embargo, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo un porcentaje reducido ha logrado capacitarse (27,39%). De cara a los comicios, la entidad proyecta alcanzar apenas al 56% del total con formación completa.

En ese contexto, AQUÍ podrás capacitarte paso a paso. La República accedió al manual oficial para miembros de mesa y te presenta, de manera detallada, el procedimiento que debes seguir para cumplir correctamente con tu labor cívica.

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Capacitación a miembros de mesa: tareas durante la instalación

El primer paso para que los miembros de mesa puedan trabajar durante la jornada electoral es instalar la mesa.

De acuerdo con el manual oficial de la ONPE, primero los miembros de mesa reciben la caja de material electoral entregada por el personal de la ONPE. Esta debe ser abierta de manera conjunta por el presidente, el secretario y el tercer miembro, quienes verifican cuidadosamente todo su contenido.

Luego, identifican los paquetes de útiles de instalación, los cuales están debidamente rotulados. Durante esta revisión, es fundamental separar el paquete de escrutinio, el cual no debe abrirse en esta etapa y debe permanecer resguardado hasta el cierre de la votación.

Paralelamente, dentro del aula debe encontrarse el kit del Sistema de Transmisión de Actas Electorales (STAE), instalado en una mesa auxiliar. Este equipo incluye una laptop, impresora, mouse, USB del sistema y USB de resultados. Su funcionamiento cuenta con el apoyo de un coordinador técnico, por lo que los miembros de mesa no realizan la instalación del sistema, sino únicamente su uso durante la jornada.

El presidente de la mesa deberá entregar al personal de la ONPE el USB STAE para insertarlo en la laptop. Este dispositivo se encuentra en el paquete de instalación. El mismo presidente de mesa deberá firmar el formato correspondiente y luego se lo devuelve a la ONPE.

En esta etapa también pueden presentarse los personeros de las organizaciones políticas, quienes deben identificarse con su credencial y documento de identidad. Su presencia está permitida tanto al inicio como en cualquier momento del proceso, en calidad de observadores.

Para firmar las actas, los miembros de mesa deberán escribir un número de 4 dígitos en la "Hoja de escritura de número secreto", que se encuentra en el paquete de instalación como parte de los documentos EREP. Con este paso, los miembros de mesa habrán registrado su asistencia y deberán pedir que el personal de la ONPE genere los certificados digitales de cada uno de los tres miembros.

Momentos durante la instalación de la mesa de sufragio.

Luego, se imprimen las actas de instalación (4 por cada elección), así como el control de asistencia de miembros de mesa. Estas actas se deberán guardar en las bolsas separadoras que vendrán en el paquete de instalación.

Los miembros de mesa solo firmarán manualmente la hoja de control de asistencia de ellos mismos y deberán colocar su huella dactilar y deberán colocar "faltó" si uno de ellos faltó. Luego lo guardan en el sobre anaranjado.

Es preciso resaltar que el número secreto es personal; se utiliza cada vez que se solicita firmar digitalmente un documento.

Una vez retirado el material, la caja vacía debe ser acondicionada colocando la etiqueta de “restos electorales” y ubicada al costado de la mesa. Esta se utilizará únicamente para desechar materiales sobrantes no orgánicos, mientras que los residuos comunes deberán colocarse en una bolsa aparte dentro del aula.

Seguidamente, los miembros de mesa verifican que en la puerta del aula esté publicada la relación de electores y que dentro de la cámara secreta se encuentren los carteles de candidatos.

Otro paso fundamental es la revisión del paquete de cédulas de votación. Se debe comprobar que la cantidad coincida con el número de electores hábiles consignados. Posteriormente, los tres miembros de mesa proceden a firmar las cédulas, tarea que puede realizarse de forma progresiva. Los personeros, si así lo desean, también pueden firmarlas.

NOTA: Los miembros de mesa, titulares y suplentes, deben estar presentes en la instalación para evitar la multa de S/275.

Tareas durante el sufragio

Luego de instalar la mesa, el presidente se encargará de las cédulas, uno de la lista de electores y del tampón y otro del ánfora. Cabe resaltar que en las mesas los que votan primero son los miembros de mesa, luego los personeros (si les toca votar ahí) y luego los electores.

El presidente deberá solicitar el DNI para identificar al ciudadano y le entrega ello al miembro de mesa encargado de la lista de electores. El presidente le entrega la cédula y un lapicero al ciudadano para votar, quien deberá depositar su voto en el ánfora con la cédula doblada. El miembro de mesa encargado de la "Lista de electores" le indica al elector dónde debe firmar y poner su huella dactilar.

En caso de que haya una persona embarazada, adultos mayores o con niños, se les deberá atender primero. A todo elector con discapacidad se le permitirá pasar a la cámara secreta con alguien de su confianza si así lo desea, asegura la ONPE.

Actos durante el sufragio en las elecciones 2026

Tareas durante el escrutinio

Al cierre de la jornada electoral, los miembros de mesa inician el escrutinio (conteo de votos). El escrutinio comienza inmediatamente después de la hora de cierre (5.00 p. m.), siempre que ya no haya electores en cola.

Como primer paso, los miembros de mesa ordenan el espacio de trabajo y preparan el material necesario. En ese momento, recién se abre el paquete de escrutinio, el cual había permanecido sellado durante toda la jornada. Se retiran las actas, formatos y demás útiles que serán utilizados para el conteo y registro de resultados.

A continuación, se procede a verificar el número de votantes. Para ello, el secretario cuenta las firmas y huellas registradas en la lista de electores. Esta cifra debe coincidir con la cantidad de ciudadanos que sufragaron durante el día. El presidente deberá firmar la última página y después guardarlo en el sobre anaranjado.

En el caso del sistema STAE, se deberá sacar el USB STAE y entregarlo al coordinador de mesa para volver a usar el sistema. Ahí se deberá registrar la información en el "acta de sufragio" del total de personas que votaron, las cédulas no utilizadas y las observaciones que hubiere. Finalmente, se firma digitalmente con el código de cada miembro de mesa y se imprimen 4 actas por cada elección.

Diversos momentos durante el escrutinio en las elecciones 2026.

Para el escrutinio se deberán guardar todos los materiales y solo dejar el ánfora, hoja borrador, útiles y guía de cédulas. Se abren y vacían las cédulas. Primero, se contarán los votos de la elección de presidente y vicepresidentes con palotes.

Una vez llenada la hoja de borrador y que la suma de votos sea igual a la cantidad de personas que votaron, se pasarán los resultados al STAE.

Primero, se deberá ejecutar la "puesta en cero" y firmar el reporte. Ellos se guardarán en el sobre anaranjado.

Luego, se pasan los resultados oficiales, se firma el acta con el número secreto de cada miembro de mesa y se imprime junto con el cartel de resultados.

Sin retirar el primer USB, se coloca el USB de resultados para copiar la información de la elección presidencial. Luego, extraerlo y guardarlo.

Cada acta deberá ir en un sobre de color plomo, rojo, verde y celeste. Estos sobres se entregan al personal de la ONPE para trasladarlos al punto de transmisión para publicar los resultados en la web.

Repetir el mismo paso con cada elección.

Los materiales que usarán los miembros de mesa

Dentro del kit del material electoral, la ONPE le entregará una serie de paquetes a los miembros de mesa.

En el paquete de útiles habrá tres lapiceros, un tampón y una cinta de embalaje.

En el paquete de instalación y sufragio vendrá un manual de instrucciones para miembros de mesa, una cartilla de instrucciones para personeros que se entregará en caso de que sea solicitada, una etiqueta de "restos electorales" que se pegará en la caja de materiales cuando esté vacía y que servirá como depósito de reciclaje.

De igual forma, el paquete incluirá las cédulas de sufragio para los electores, la lista de electores que votan en esa mesa, un sobre con USB y código de versión, el sobre con la clave del acceso a la STAE, un sobre anaranjado, bolsas separadoras de actas y los documentos EREP (cartillas para firma digital, convenio EREP, acta de entrega y uso del certificado digital y hoja de escritura de número secreto).

En el paquete de sufragio, vendrán sobres de colores (amarillo, verde, celeste y rojo), una guía de cédula, útiles de escritorio (lápiz, borrador y tajador), sobre con USB de resultados para la elección de presidente y vicepresidentes, sobre de impugnación, cargo de entrega para el personal de ONPE, bolsa de reciclaje y una bolsa con materiales para el repliegue de cédulas de sufragio.