El jueves 26 de marzo, el líder del partido Ahora Nación, Alfonso López-Chau, publicó un video en su cuenta oficial de YouTube, donde denuncia estar siendo terruqueado y atacado desde hace meses. El pronunciamiento de López-Chau ocurre a tres días de la versión que le imputó Yhony Lescano, candidato por Acción Popular, quien lo calificó de “asaltante de bancos”. Ante las declaraciones, el líder de Ahora Nación señaló que los delitos que se le atribuyen se dan tras los resultados de sus encuestas presidenciales, las cuales indican que López-Chau se posiciona en segundo lugar.

“Todos los partidos hacemos encuestas, nosotros también hacemos las nuestras y claramente estamos en el segundo lugar, cada vez más cerca del primero”. El candidato mencionó además que los partidos tienen miedo de enfrentarlo por el respaldo reflejado en la intención de voto del electorado. “No tengan miedo, compitan conmigo, no tienen que tener temor”, agregó.

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El exrector nombró algunos de los cuestionamientos que han sido difundidos por diversos medios durante la campaña presidencial. “Me dijeron que me quería asilar en una embajada. Nos dijeron que había contratado a un asesor de campaña financiado por el gobierno mexicano y ahora están diciendo que he asaltado al Banco Wiese hace 55 años”, indicó.

Asimismo, López-Chau mostró el documento solicitado al Poder Judicial, donde se detallan sus antecedentes penales e indicó que él no posee ninguna sentencia. “No se encuentra sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada”, señaló mientras leía el documento. Además, brindó su DNI y exhortó a la población solicitar su información de antecedentes penales. “Pídanlo y va a salir que no hay nada”.

Adicionalmente, el candidato indicó que su único ingreso ha sido como docente y en la descripción del video cuestionó cómo alguien con supuestos antecedentes habría sido rector de la UNI y director del Banco Central de Reserva.