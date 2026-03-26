Es falso que Alfonso López Chau lidere intención de voto presidencial en marzo: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Alfonso López Chau encabeza la intención de voto presidencial en marzo de 2026.

LO VERDADERO:

El sondeo viralizado no brinda información sobre su metodología y su autor, lo que impide verificar si se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o si cuenta con aval oficial.

De acuerdo a los últimos estudios de las encuestadoras IEP, CPI, Datum e Ipsos, Alfonso López Chau sí se encuentra entre los candidatos con alta intención de voto. No obstante, el primer lugar es disputado únicamente por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

En redes sociales se ha viralizado una encuesta que señala a Alfonso López Chau como el candidato con mayor intención de voto presidencial en marzo. Sin embargo, el material no presenta datos relevantes, como la identificación de su autor y de su ficha técnica, lo que impide verificar si cumple con los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, los estudios más recientes publicados en marzo por firmas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos muestran que, aunque López Chau figura entre los candidatos con mayor respaldo, no ocupa el primer lugar. Este es disputado entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un sondeo en el que se afirma que el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ocupa el primer lugar en la intención de voto presidencial en marzo con un 10,5%. Tras él, se ubican Rafael López Aliaga de Renovación Popular (7,4%) y Yonhy Lescano de Cooperación Popular (7,2%).

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

No se precisa quién elaboró la encuesta, lo que impide confirmar si es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que autoriza a personas y entidades a elaborar y compartir sus propios sondeos electorales.

Además, esta carece de información obligatoria como la ficha técnica, que debería consignar elementos clave del estudio: tamaño de la muestra, nivel de confianza, margen de error, entre otros necesarios para validar los resultados. Esto se establece en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de encuestas electorales.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Además, acorde a los estudios más recientes de firmas validadas por el JNE como IEP, CPI, Datum e Ipsos, aunque López Chau destaca entre los candidatos con más intención de voto, no ocupa el primer lugar. Este suele debatirse entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (información actualizada al 26 de marzo de 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (información actualizada al 26 de marzo de 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (información actualizada al 26 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (información actualizada al 26 de marzo de 2026). Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido un sondeo que ubica a Alfonso López Chau en el primer lugar de intención de voto presidencial en marzo. No obstante, carece de información importante, como autor y ficha técnica, lo que no permite verificar si cuenta con el aval del JNE. Además, acorde a los últimos estudios de firmas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, López Chau se encuentra entre los primeros lugares, pero no encabeza la lista; quienes lo hacen son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

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