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Política

Elecciones 2026: Ahora Nación descarta contrato millonario con consultor extranjero Jordi Segarra

El partido liderado por Alfonso López-Chau precisó que el monto total de la asesoría se divide en tres cuotas de USD 58,333.33 y cubre además los traslados internacionales del consultor.

Alfonso López-Chau, candidato presidencial por Ahora Nación.
Alfonso López-Chau, candidato presidencial por Ahora Nación. | Composición/LR

El partido político Ahora Nación, liderado por su candidato presidencial Alfonso López-Chau, hizo público el contrato que firmó con la empresa Blackstring, LLC del asesor Jordi Segarra. Según la publicación, el partido busca aclarar los rumores que señalaban que el pago del consultor ascendía a un millón de dólares. El partido aseguró que esa información es falsa y que se ha difundido para dañar su imagen en plena campaña electoral.

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Según el documento, el costo total del servicio es de 175 mil dólares por un trabajo de tres meses y medio, desde enero hasta el 12 de abril, día de las elecciones presidenciales. Asimismo, se precisa que el pago se ha dividido en tres partes iguales de poco más de 58 mil dólares cada una. Esta cantidad incluye vuelos internacionales.

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El trabajo de Segarra consiste en armar la estrategia de la campaña, decidir qué mensajes dar al público, realizar encuestas para saber qué piensa la gente y aconsejar al candidato en las decisiones importantes que debe tomar de acuerdo a la coyuntura.

El partido explicó que decidió mostrar el contrato para ser transparentes con el dinero que usan. Adicionalmente, pidieron que los otros partidos políticos también actúen de la misma manera y exigieron que los medios de comunicación también indaguen sobre las cuentas de otros candidatos. "Así como nosotros transparentamos la información sobre nuestras asesorías, esperamos que otras fuerzas políticas actúen de manera análoga, y que los medios de comunicación también les exijan esta información, tal como lo han hecho con nosotros".

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