Alfonso López Chau no encabeza intención de voto presidencial con 20%: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Alfonso López Chau encabeza intención de voto presidencial 2026 con 20%.

LO VERDADERO:

El estudio viralizado no brinda detalles de su metodología ni de la persona natural o jurídica encargada de su elaboración, lo que impide verificar si pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o si cuenta con algún tipo de validación oficial.

Según encuestas recientes de IEP, CPI, Datum e Ipsos, Alfonso López Chau se mantiene entre los candidatos con mayor intención de voto. Sin embargo, el primer lugar se disputa únicamente entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

En redes sociales se ha difundido un sondeo que asegura que Alfonso López Chau encabeza la intención de voto a nivel nacional. Sin embargo, no cuenta con información verificable, como autoría y ficha técnica, lo que dificulta confirmar su validez ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, según las últimas encuestas de marzo de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, si bien López Chau figura entre los primeros puestos de intención de voto, no es quien lidera la lista. Este lugar es ocupado por Rafael López Aliaga y ocasionalmente por Keiko Fujimori.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido una encuesta que asegura que Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, lidera la intención de voto a nivel nacional con 20%, seguido por Rafael López Aliaga de Renovación Popular (15%) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (11%).

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en la plataforma superó las 8.200 reacciones, 3.900 comentarios y 1.000 compartidos.

Post con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El sondeo difundido no proporciona información sobre su autor, por lo que no es posible determinar si forma parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que habilita a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir sondeos electorales.

Asimismo, tampoco incluye información obligatoria como la ficha técnica, la cual debe detallar aspectos base de la investigación como el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error y otros elementos que permitan evaluar la validez de los resultados, tal como se establece en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, norma que regula la difusión de encuestas electorales en el Perú.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Además, según los últimos estudios de marzo de entidades como IEP, CPI, Datum e Ipsos, aunque Alfonso López Chau figura entre los candidatos con mayor intención de voto, el primer lugar se disputa entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (marzo 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (marzo 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (marzo 2026). Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en Facebook circula una encuesta que ubica a Alfonso López Chau en el primer lugar de intención de voto presidencial 2026. No obstante, carece de información verificable, como autoría y ficha técnica, lo que impide confirmar si forma parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Además, según los sondeos más recientes de entidades como IEP, CPI, Datum e Ipsos, López Chau se encuentra entre los primeros puestos, pero no lidera la lista; quienes lo hacen son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

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