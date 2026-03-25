Escándalo en Progresemos: candidata embarazada denuncia por violencia al aspirante a diputado Luis Miguel Llanos

María Novoa, candidata al Parlamento Andino por Progresemos, denunció por maltrato psicológico a su expareja Luis Miguel Llanos, quien busca ser diputado por el mismo partido.

La candidata al Parlamento Andino hizo pública la denuncia durante el programa 'Arde Troya'. Foto: composición LR

María Novoa, candidata al Parlamento Andino por el partido Progresemos, denunció por violencia al también candidato a diputado por la misma agrupación Luis Miguel Llanos, tal como lo comentó durante una entrevista con Juliana Oxenford. Cabe mencionar que la denunciante se encuentra embarazada de seis meses fruto de la relación que tuvo con Llanos, a quien conoció dentro de las actividades de Progresemos.

“Yo tenía esa imagen de él de justiciero, de víctima de la violencia y, pues, fue por ahí que yo lo admiraba, ¿no? Por lo que aparentaba, a pesar de que al inicio de la relación ya había visto algunas banderas rojas de su agresividad, era muy controlador, muy celoso, hasta que ya me empezó a humillar estando embarazada”, relató la joven de 34 años.

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Si bien los maltratos que ella denuncia fueron psicológicos, también cuenta que fue víctima de un "empujón" luego de que el aspirante a diputado revisara su celular y encontrara una conversación con un amigo. Incluso, existe ya una orden de alejamiento dispuesta por la Corte Superior de Justicia de Lima contra Luis Miguel Llanos Carrillo como parte de la denuncia que presentó Novoa hace un mes.

PUEDES VER: RMP sobre el segundo debate: ¡Qué aburrido! Se mandaron con el populismo penal más espantoso

Sin embargo, la candidata al Parlamento Andino reveló que fue víctima de “acoso político” debido a que habría recibido amenazas por parte de Llanos dentro de un chat grupal del partido, motivo por el cual hace pública la denuncia. “Me amenazó en el grupo de que iba a tomar medidas penales contra mí estando embarazada. Este domingo, por eso tomé la decisión de ir a hacer una nueva denuncia porque él primero está en desacato por no haber ido a hacer la terapia psicológica”, agregó la denunciante.

No hay pronunciamiento aún del líder de Progresemos, Paul Jaimes

Después de que María Novoa contara que no ha recibido ningún tipo de comunicación del candidato presidencial Paul Jaimes, Juliana Oxenford lo invocó a responder en una entrevista por esta acusación que envuelve a dos miembros de su partido. “Animalista y no se preocupa por los seres humanos. No entiendo... Y aunque sea solamente animalista, tiene alguien que amenaza con matar burros para darles de comer a sus perros y le pega, según lo que ha contado María Novoa, a su propia mascota”, refutó la periodista.

Más denuncias de sus exparejas

Esta no sería la primera acusación contra Luis Miguel Llanos, ya que tendría otras denuncias más de sus exparejas en los años 2015, 2016 y 2018. Cabe resaltar que María Novoa se habría comunicado con una de ellas, quien le reveló cómo se dieron estas agresiones tanto físicas como psicológicas. “Todas mujeres y todas con medidas de protección”, añadió. 

PUEDES VER: Juliana Oxenford sobre Paz de la Barra: “Parecía actor de ciencia ficción y hablaba como Alan García”

Respuesta del candidato Luis Miguel Llanos

La producción de ‘Arde Troya’ contactó con el candidato a diputado y, evidentemente, negó todas las acusaciones diciendo que tienen el propósito de “malograr” su carrera política. “Esas denuncias falsas son típicas antes de las elecciones, que lleguen a investigarse a profundidad para ver quién es el extorsionador agredido… Las denuncias son calumniosas y, para variar, algunos programas –como fue en su entonces ‘Cuarto poder’– con los que tengo un juicio millonario en contra de ellos”, dijo Llanos.

Notas relacionadas
¿Qué es de Luis Llanos, el ‘Van Damme peruano’ que casi queda parapléjico tras una balacera?

¿Qué es de Luis Llanos, el ‘Van Damme peruano’ que casi queda parapléjico tras una balacera?

LEER MÁS
Excluyen candidatura de Luis Miguel Llanos tras omitir condena por difamación

Excluyen candidatura de Luis Miguel Llanos tras omitir condena por difamación

LEER MÁS
Luis Miguel Llanos recibe rehabilitación tras quedar parapléjico producto de ataque delincuencial

Luis Miguel Llanos recibe rehabilitación tras quedar parapléjico producto de ataque delincuencial

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS
Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, 25 de marzo: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos se confrontarán en la tercera fecha

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, 25 de marzo: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos se confrontarán en la tercera fecha

LEER MÁS
Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial del 25 de marzo: a qué hora empieza y qué candidatos se presentan

Debate presidencial del 25 de marzo: a qué hora empieza y qué candidatos se presentan

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en debate presidencial 2026: a qué hora empieza y dónde ver

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en debate presidencial 2026: a qué hora empieza y dónde ver

LEER MÁS

