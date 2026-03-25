Escándalo en Progresemos: candidata embarazada denuncia por violencia al aspirante a diputado Luis Miguel Llanos
María Novoa, candidata al Parlamento Andino por Progresemos, denunció por maltrato psicológico a su expareja Luis Miguel Llanos, quien busca ser diputado por el mismo partido.
María Novoa, candidata al Parlamento Andino por el partido Progresemos, denunció por violencia al también candidato a diputado por la misma agrupación Luis Miguel Llanos, tal como lo comentó durante una entrevista con Juliana Oxenford. Cabe mencionar que la denunciante se encuentra embarazada de seis meses fruto de la relación que tuvo con Llanos, a quien conoció dentro de las actividades de Progresemos.
“Yo tenía esa imagen de él de justiciero, de víctima de la violencia y, pues, fue por ahí que yo lo admiraba, ¿no? Por lo que aparentaba, a pesar de que al inicio de la relación ya había visto algunas banderas rojas de su agresividad, era muy controlador, muy celoso, hasta que ya me empezó a humillar estando embarazada”, relató la joven de 34 años.
Si bien los maltratos que ella denuncia fueron psicológicos, también cuenta que fue víctima de un "empujón" luego de que el aspirante a diputado revisara su celular y encontrara una conversación con un amigo. Incluso, existe ya una orden de alejamiento dispuesta por la Corte Superior de Justicia de Lima contra Luis Miguel Llanos Carrillo como parte de la denuncia que presentó Novoa hace un mes.
Sin embargo, la candidata al Parlamento Andino reveló que fue víctima de “acoso político” debido a que habría recibido amenazas por parte de Llanos dentro de un chat grupal del partido, motivo por el cual hace pública la denuncia. “Me amenazó en el grupo de que iba a tomar medidas penales contra mí estando embarazada. Este domingo, por eso tomé la decisión de ir a hacer una nueva denuncia porque él primero está en desacato por no haber ido a hacer la terapia psicológica”, agregó la denunciante.
No hay pronunciamiento aún del líder de Progresemos, Paul Jaimes
Después de que María Novoa contara que no ha recibido ningún tipo de comunicación del candidato presidencial Paul Jaimes, Juliana Oxenford lo invocó a responder en una entrevista por esta acusación que envuelve a dos miembros de su partido. “Animalista y no se preocupa por los seres humanos. No entiendo... Y aunque sea solamente animalista, tiene alguien que amenaza con matar burros para darles de comer a sus perros y le pega, según lo que ha contado María Novoa, a su propia mascota”, refutó la periodista.
Más denuncias de sus exparejas
Esta no sería la primera acusación contra Luis Miguel Llanos, ya que tendría otras denuncias más de sus exparejas en los años 2015, 2016 y 2018. Cabe resaltar que María Novoa se habría comunicado con una de ellas, quien le reveló cómo se dieron estas agresiones tanto físicas como psicológicas. “Todas mujeres y todas con medidas de protección”, añadió.
Respuesta del candidato Luis Miguel Llanos
La producción de ‘Arde Troya’ contactó con el candidato a diputado y, evidentemente, negó todas las acusaciones diciendo que tienen el propósito de “malograr” su carrera política. “Esas denuncias falsas son típicas antes de las elecciones, que lleguen a investigarse a profundidad para ver quién es el extorsionador agredido… Las denuncias son calumniosas y, para variar, algunos programas –como fue en su entonces ‘Cuarto poder’– con los que tengo un juicio millonario en contra de ellos”, dijo Llanos.