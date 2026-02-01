HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Papa León XIV vuelve al Perú este 2026: Cancillería confirma planes de visita

El canciller Hugo de Zela anunció que el papa León XIV aceptó la invitación del Gobierno peruano para visitar el país este año, aunque no se ha definido la fecha exacta.

La visita se daría entre octubre y noviembre de este año, según De Zela.
La visita se daría entre octubre y noviembre de este año, según De Zela.

El canciller Hugo de Zela en entrevista con otro medio confirmó que el papa León XIV aceptó la invitación del Gobierno peruano para visitar el país durante 2026, aunque aún no existe una fecha precisa definida para su llegada. La solicitud formal fue enviada al Vaticano el 7 de enero pasado y la Santa Sede ha mostrado una respuesta positiva, según declaraciones del jefe de la diplomacia peruana.

Únete a nuestro canal de política y economía

Pese a que el calendario específico del viaje todavía no se ha concretado, el Gobierno y la Santa Sede mantienen conversaciones para coordinar detalles logísticos y protocolares. “Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planos que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año", declaró Zela.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Expectativa tras las elecciones generales

Las autoridades han indicado que la visita papal podría realizarse después de las elecciones generales programadas para abril de 2026, con posibilidades de que ocurra en octubre o noviembre. Esta proyección busca evitar que el viaje coincida con el proceso electoral y con la transición política, además de corresponder con otras actividades litúrgicas importantes del calendario católico.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

lr.pe

"Lo importante es que llegue al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperamos que sea lo más rápido posible", señaló el ministro de Relaciones Exteriores peruano.

Acontecimiento clave para la Iglesia y el país

La eventual llegada de León XIV —quien tiene vínculos personales con el Perú tras años de labor como religioso y su ciudadanía peruana— representaría un hito para la comunidad católica y podría fortalecer la presencia del país en la agenda internacional de la Iglesia. La expectativa crece tanto en el ámbito religioso como en sectores que ven en este viaje una oportunidad para reforzar la identidad cultural y espiritual de la nación.

Notas relacionadas
¡De Chacas para el mundo! Dos obras de arte peruano fueron bendecidas por el papa León XIV y lucirán en los jardines del Vaticano

¡De Chacas para el mundo! Dos obras de arte peruano fueron bendecidas por el papa León XIV y lucirán en los jardines del Vaticano

LEER MÁS
"Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

"Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

LEER MÁS
Papa León XIV se reúne con obispos peruanos en Roma

Papa León XIV se reúne con obispos peruanos en Roma

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

LEER MÁS
Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025