Papa León XIV vuelve al Perú este 2026: Cancillería confirma planes de visita

El canciller Hugo de Zela en entrevista con otro medio confirmó que el papa León XIV aceptó la invitación del Gobierno peruano para visitar el país durante 2026, aunque aún no existe una fecha precisa definida para su llegada. La solicitud formal fue enviada al Vaticano el 7 de enero pasado y la Santa Sede ha mostrado una respuesta positiva, según declaraciones del jefe de la diplomacia peruana.

Pese a que el calendario específico del viaje todavía no se ha concretado, el Gobierno y la Santa Sede mantienen conversaciones para coordinar detalles logísticos y protocolares. “Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planos que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año", declaró Zela.

Expectativa tras las elecciones generales

Las autoridades han indicado que la visita papal podría realizarse después de las elecciones generales programadas para abril de 2026, con posibilidades de que ocurra en octubre o noviembre. Esta proyección busca evitar que el viaje coincida con el proceso electoral y con la transición política, además de corresponder con otras actividades litúrgicas importantes del calendario católico.

"Lo importante es que llegue al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperamos que sea lo más rápido posible", señaló el ministro de Relaciones Exteriores peruano.

Acontecimiento clave para la Iglesia y el país

La eventual llegada de León XIV —quien tiene vínculos personales con el Perú tras años de labor como religioso y su ciudadanía peruana— representaría un hito para la comunidad católica y podría fortalecer la presencia del país en la agenda internacional de la Iglesia. La expectativa crece tanto en el ámbito religioso como en sectores que ven en este viaje una oportunidad para reforzar la identidad cultural y espiritual de la nación.