Juliana Oxenford sobre Paz de la Barra: “Parecía actor de ciencia ficción y hablaba como Alan García”

Tras la segunda ronda del debate presidencial, Juliana Oxenford no pudo evitar referirse a Álvaro Paz de la Barra, quien no solo pidió disculpas a la madre de su hijo, sino que tuvo un lenguaje corporal bastante particular. “En un momento le hacen una toma cuando estaba sentado, que parecía el típico actor de película de ciencia ficción, esa de donde los carros se matan, ¿no? Y Brunito Pinasco faltaba al frente haciéndole una entrevista para Cinescape, alucinante, y hablando como Alan García, ¿no?”, ironizó durante ‘Arde Troya’.

Asimismo, cuestionó el “nivel tan bajo” de los candidatos luego de ver las presentaciones del día de ayer. “¡Dios mío, qué tedio!... A mí me dejó la sensación, de pronto estoy equivocada, de que la gran mayoría tiró la toalla. Es como que ya estamos yendo porque, de todas maneras, estamos en la lista de los participantes, sabemos que ni siquiera nos vamos a acercar a una segunda vuelta, ya vamos por cumplir”, expresó Oxenford.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

No obstante, la periodista resaltó, en cierta medida, a Roberto Sánchez y Fiorella Molinelli, quienes mostraron un poco más de “entusiasmo”. “Por lo menos, le puso un poquito de sal a ese plato desabrido que nos tuvimos que tragar ayer durante tres horas”, dijo sobre la expresidenta de Essalud.