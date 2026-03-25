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Política

RMP sobre el segundo debate: ¡Qué aburrido! Se mandaron con el populismo penal más espantoso

Rosa María Palacios cuestionó las propuestas planteadas por varios de los candidatos en el debate de ayer, como cadena perpetua y pena de muerte para expresidentes, por no ser propias de una democracia ni de un Estado de derecho.

La periodista criticó estas propuestas diciendo que van "más allá del populismo penal". Foto: composición LR
La periodista criticó estas propuestas diciendo que van "más allá del populismo penal". Foto: composición LR

Luego de la segunda ronda de debates, Rosa María Palacios dio su opinión acerca de las presentaciones de candidatos como Roberto Sánchez, Fiorella Molinelli, George Forsyth, Ricardo Belmont, Carlos Espá, entre otros: "¡Qué aburrido por el amor de Dios! ¡Qué demagógico por el amor de Dios! Qué bárbaro para soltar lo que se conoce como populismo penal. Se mandaron con unas disrupciones, sí, pero hacia el populismo penal más espantoso”, dijo durante su programa.

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En esa línea, la conductora de ‘Sin guion’ cuestionó que las propuestas planteadas el día de ayer no hayan sido “propias de una democracia”, pero aun así fueron repetidas por varios de los candidatos. “Cadena perpetua para los expresidentes, pena de muerte para los expresidentes, muerte, muerte, muerte, perpetua, perpetua, militares, militares, Bukele, Bukele”, refutó.

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“Que van a eliminar el Estado de derecho, que no tienen ningún derecho a nadie, que todos van a ir presos no importa si son culpables o inocentes. Así no van a jalar un votito, por Dios…. Como digo, ni siquiera es populismo penal, es más allá del populismo penal, es suicida, es un proceso electoral salir con algo tan básico que se le puede ocurrir a un niño, pero no a un adulto responsable que ha pasado por una facultad de Derecho”, añadió Palacios.

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Por otro lado, la periodista refirió que al que mejor le fue al final del día fue a Roberto Sánchez, porque le está yendo bien y va creciendo en las últimas encuestas, pese a que “colocó una y otra vez el mensaje de yo soy Pedro Castillo”. Además, mencionó la presentación de Álvaro Paz de la Barra, quien lo más notable que hizo en el debate fue pedirle disculpas a la madre de su hijo, pero “no era ni el lugar ni el momento”. “Claro, él sabe perfectamente que es un hombre: uno lo googlea y lo que sale son páginas de farándula”, concluyó.

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