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Política

Por ola de inseguridad ordenan al Ejército reforzar patrullajes en las calles

Soldados brindan seguridad en el transporte público. Ministro de Defensa destacó que estas acciones responden a una estrategia integral de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), con el objetivo de combatir la extorsión y el sicariato, desplegándose en 27 distritos priorizados de Lima y en las regiones La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

El Ejército se suma a los patrullajes en las calles.
El Ejército se suma a los patrullajes en las calles.

“A los criminales les decimos, escóndanse donde quieran, vamos a llegar donde estén, los vamos a capturar, a desarmar y los vamos a llevar al único lugar al que pertenecen: la cárcel”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino durante la presentación de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), realizada en el patio de transporte de la empresa Translicsa, en San Martín de Porres.

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Las fuerzas armadas sumaron a personal del Ejército con el objetivo de fortalecer la vigilancia en el transporte público y combatir la delincuencia y el crimen organizado, desplegándose en 27 distritos priorizados de Lima y en las regiones La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

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Las autoridades destacaron que este accionar permitirá una respuesta más rápida ante emergencias y operaciones contra la criminalidad.

El ministro de Defensa señaló que la puesta en operación de las Fuerzas Integradas de Tareas forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la presencia de la Policía y garantizar la seguridad de la población.

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Asimismo, reconoció el trabajo de la PNP que participa en la primera línea de la lucha frontal contra el sicariato y extorsión.

Esta intervención tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana mediante el trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el serenazgo, optimizando la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos que afectan el sector transporte, dijo Díaz.

Ddestacó que estas acciones responden a una estrategia integral que involucra a todos los niveles del Estado y a la ciudadanía. “El día de hoy estamos como una fuerza integrada que tiene que dar todo el apoyo a la población, particularmente a los medios de transporte”, subrayó.

En esa línea, subrayó que el objetivo es fortalecer la seguridad y brindar la tranquilidad que la población merece, a través de un trabajo coordinado con la PNP, serenazgo y demás instituciones.

“Estamos articulando todos los niveles de gobierno: local, regional y nacional, para que esta lacra sea separada de nuestra sociedad y no nos afecte más, orientando todos nuestros esfuerzos al desarrollo nacional, que es lo que buscamos”, subrayó.

Como parte del apoyo a estas acciones, el Ejército del Perú viene brindando seguridad perimétrica continua en paraderos estratégicos, además de ejecutar patrullajes móviles en respaldo a los megaoperativos dispuestos por la Policía, especialmente en horario nocturno.

En ese sentido, se han desplegado aproximadamente 35 patrullas de 10 efectivos cada una, que operan de manera alternada, reforzando la presencia del Estado en zonas de alta incidencia delictiva.

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En la ceremonia de presentación también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; el ministro del Interior, José Zapata Morante; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, entre otras autoridades.

Cada fuerza estará integrada por 200 efectivos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo, cuya acción conjunta permitirá reforzar la presencia operativa y recuperar el control en los territorios más afectados por la delincuencia, dijo el Ministro Zapata.

El Mininter destacó que esta estrategia integral refleja el compromiso del Gobierno de enfrentar con firmeza delitos violentos como la extorsión y el sicariato. “Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y restablecer el principio de autoridad”, afirmó.

Asimismo, el titular del Mininter remarcó que el objetivo de la medida es recuperar el control territorial, devolver la tranquilidad a las familias y generar condiciones seguras para el desarrollo y la productividad del país.

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