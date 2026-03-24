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Política

Gobernador de Piura solicitará a ministro de Salud presupuesto para ejecución de 4 hospitales paralizados

El titular de la cartera anunció la llegada de pruebas para descartar leptospirosis.

En Piura, hay cuatro hospitales paralizados. Foto: Almendra Ruesta, La República
En Piura, hay cuatro hospitales paralizados. Foto: Almendra Ruesta, La República

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, sostuvo que durante la reunión que mantendrán con el ministro de Salud, Juan Velasco, solicitarán el presupuesto para la culminación de los cuatro hospitales estratégicos (Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba y Los Algarrobos) paralizados desde hace casi cinco años.

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"Hay un decreto legislativo que establece que todo proyecto que estuvo a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y haya superado el 50% de su ejecución debía priorizarse, lamentablemente no se ha cumplido", explicó Neyra.

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Por otro lado, la autoridad explicó que, de los cuatro nosocomios paralizados, ya se encuentra finalizado el expediente técnico del saldo de obra del establecimiento Los Algarrobos. Asimismo, estaría por terminarse el expediente de Huarmaca.

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Ministro de salud en Piura

Juan Velasco anunció la entrega de 30 kits de pruebas PCR para el diagnóstico de leptospirosis en la región de Piura. Como se sabe, la Diresa reportó que, hasta la semana pasada, hubo tres fallecidos por la enfermedad, 54 casos probables y 28 confirmados.

"Las pruebas que se demoraban 10 a 15 días para el diagnóstico de leptospira y de dengue ahora serán en 48 horas", explicó. 

Por otro lado, Velasco señaló que el Seguro Integral de Salud ha transferido el presupuesto total del año 2026 a todas las regiones del Perú, incluyendo Piura.

El titular de la cartera brindó estas declaraciones en el terreno donde se construirá el Hospital de Alta Complejidad de Piura. El funcionario sostuvo que el día viernes comenzaría la ejecución de la obra y que el presupuesto está garantizado para este año 2026.

Por último, al ser cuestionado sobre el próximo voto de confianza al gabinete liderado por Luis Arroyo, el funcionario evitó responder. "Eso lo está viendo el señor premier, yo me dedico a los temas de salud", acotó Velasco.

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