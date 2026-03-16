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Judicialidad

Corte de Sullana y programa nacional Warmi Ñan articulan acciones para fortalecer la atención de casos de violencia en la Unidad de Flagrancia

Se acordó utilizar los recursos de los Centros Emergencia Mujer para elaborar informes y pericias psicológicas en casos de violencia familiar y contra la mujer.

Se establecerán capacitaciones para operadores de justicia y se ofrecerá un hogar de refugio para mujeres víctimas. Fuente: Difusión.
Se establecerán capacitaciones para operadores de justicia y se ofrecerá un hogar de refugio para mujeres víctimas. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de reforzar las acciones conjuntas para la prevención y atención de casos de violencia atendidos por la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador del Programa Warmi Ñan, Carlos Augusto Arcaya Mogollón.

Durante la reunión se acordó poner a disposición a los especialistas de los tres Centros Emergencia Mujer (CEM) y del área de Familia con los que cuenta el Programa Aurora en Sullana, quienes brindarán apoyo en la elaboración de informes y pericias psicológicas en los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que se tramitan en la Unidad de Flagrancia.

Asimismo, se planteó fortalecer las capacidades de los operadores de justicia mediante capacitaciones orientadas a establecer lineamientos en el tratamiento de los procesos relacionados con violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y se estableció la participación del CEMF en los programas de difusión institucional de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Por otro lado, el CEM pondrá a disposición el hogar de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia, quienes podrán ingresar junto a sus hijos menores de edad cuando se encuentren en situación de riesgo moderado o severo.

En la reunión también participó el administrador de la Unidad de Flagrancia, Percy Gonzaga Correa.

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