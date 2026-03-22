Todo sobre el Debate Presidencial 2026: conoce AQUÍ los temas, los participantes y las fechas del evento

Candidatos presidenciales se enfrentarán en el debate organizado por el JNE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Candidatos presidenciales se enfrentarán en el debate organizado por el JNE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Este lunes 23 de marzo se realizará la primera fecha del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras el fallecimiento de Napoleón Becerra del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE), serán 11 los candidatos que presentes sus propuestas en esta primera jornada.

Se trata de un ciclo de debates dividido en dos grandes jornadas que se extenderán a lo largo de seis fechas. Cada fecha (sesión) tendrá una duración aproximada de 2 h 30 min.

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Participarán un total de 35 candidatos presidenciales, distribuidos en 12 por día. Dentro de cada día, los candidatos están organizados en bloques de tres participantes para las intervenciones regulares. El orden de participación y los grupos serán determinados por sorteo público previo al evento.

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada (diferentes equipos para cada ronda). En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Para que todos los ciudadanos puedan observar el evento, se transmitirá el debate por JNE Media (televisión y plataformas digitales) sin franja electoral durante su realización, garantizando que no haya propaganda política mientras dure el debate.

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Debate presidencial: ¿Qué candidatos participarán en cada fecha del debate?

23 de marzo 24 de marzo 25 de marzo Alfonso López-Chau Álvaro Paz de la Barra Ronald Atencio César Acuña Fiorella Molinelli Keiko Fujimori José Williams Roberto Sánchez Rafael Belaunde Napo león Becerra. Se tenía prevista su participación en esta primera fecha. Ricardo Belmont Enrique Valderrama Alex Gonzales Charlie Carrasco Jorge Nieto Fernando Olivera Armando Massé Mesías Guevara Carlos Álvarez George Forsyth Herbert Caller Yonhy Lescano Vladimir Cerrón Mario Vizcarra Wolfgang Grozo Francisco Diez-Canseco Paul Jaimes José Luna Gálvez Walter Chirinos Antonio Ortiz Marisol Pérez Tello Carlos Espá Rosario del Pilar Fernández Rafael López Aliaga Carlos Jaico Roberto Chiabra

Bloques temática del debate presidencial

El debate se divide en 4 bloques con tiempos específicos para cada candidato:

Bloque 1: Presentación y confrontación inicial

1 minuto para introducir sus propuestas

2 min 30 seg para réplicas, comentarios o preguntas dirigidas por el moderador

Bloque 2: Participación ciudadana

Los candidatos responden preguntas formuladas por ciudadanos desde distintas regiones

1 min 30 seg por candidato para su respuesta

Bloque 3: Debate temático profundo

1 min para exponer sobre el eje temático del día

2 min 30 seg para contestar preguntas o réplicas

Bloque 4: Mensaje final