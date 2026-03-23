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José Antonio Kast, presidente de Chile, se pronuncia sobre elecciones en Perú: "Esperamos que la definición le dé estabilidad"

El mandatario chileno generó debate en el Perú tras anunciar su plan para instalar un muro fronterizo entre ambos países.

Kast se pronunció sobre las próximas elecciones en Perú | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Kast se pronunció sobre las próximas elecciones en Perú | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció en una reciente entrevista con el diario chileno La Tercera sobre las próximas elecciones en Perú. El sucesor de Gabriel Boric expresó sus buenos deseos para el país.

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“Perú está atravesando un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera sea, le brinde estabilidad”, señaló el mandatario chileno.

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Además, indicó que cree en la integración de los países andinos: “Yo, al menos, no veo a Argentina, Bolivia y Perú como competidores, sino como parte de un grupo de países que puede potenciarse. Si a Argentina le va bien en temas mineros, a nosotros también nos irá muy bien”, apuntó.

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Kast, considerado una de las figuras más radicales de la derecha latinoamericana, tomó relevancia en el debate público luego de anunciar su plan para instalar un muro fronterizo entre Perú y Chile, una propuesta que podría aumentar el flujo migratorio hacia territorio peruano. De momento, el Ejército chileno ya ha iniciado trabajos de excavación de zanjas de tres metros de profundidad en la frontera con Tacna.

Más datos del muro fronterizo entre Perú y Chile

Según lo informado por Kast, los trabajos iniciados para la construcción de este muro se darán desde el Hito 1 hasta el Hito 15 en la línea fronteriza entre ambos países, lo que equivale a cerca de 30 kilómetros de intervención. Asimismo, precisó que la distancia entre cada hito es, en promedio, de dos kilómetros.

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En esa misma línea, se indicó que el tramo comprendido entre el Hito 16 y el Hito 26, situado en la Cordillera de los Andes, presenta la presencia de minas antipersonales, lo que representa un riesgo para ejecutar labores en esa zona. Por ello, las acciones se limitarían únicamente hasta el Hito 15.

Por otro lado, se advirtió que el sector entre los hitos 21 y 22, conocido como “las hormigas”, constituye uno de los puntos con mayor afluencia de ciudadanos extranjeros no documentados.

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