Colchado le responde a Jorge Nieto: “Preocupa que un candidato en vez de dar propuestas se enfrasque en peleas”

Harvey Colchado contestó a las acusaciones de Jorge Nieto luego de que este lo acusara de operar políticamente en su contra para favorecer así a Alfonso López-Chau. “A mí me preocupa que un candidato presidencial en vez de dar propuestas se enfrasque en peleas inútiles sin sentido. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar propuestas. Yo no voy a enfrascarme con él en un enfrentamiento”, declaró de manera firme durante una entrevista con ‘Epicentro electoral’.

En ese sentido, el ahora candidato a diputado por Ahora Nación reiteró que ya aclaró este hecho, que tiene que ver más con un “tema periodístico” en el cual él no ha buscado involucrarse. “Yo sí peleo, pero para dar propuestas contra el crimen, contra la corrupción y contra ese pacto mafioso que está ahorita dando leyes procrimen y que está tomando el sistema de justicia”, enfatizó.

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Por otro lado, fue consultado sobre la liberación de Daniel Urresti y opinó que por más que le tenga “aprecio” al general, si él cometió un presunto hecho de homicidio y fue sentenciado, debió pagar y cumplir su condena. “Todos tienen que ir a un juicio y los que son culpables tienen que ir a un penal… La justicia es así, y en eso yo no estoy de acuerdo de que se amnistíe ni dé una ley de amnistía, porque las familias de las víctimas y las víctimas merecen un respeto, y tiene que hacerse justicia”, refirió.

Finalmente, puso como ejemplo lo sucedido en el mandato de Dina Boluarte y que a nadie le gustaría que lo de “los 50 muertos de la masacre” se repita. “También tiene que haber una denuncia constitucional contra los responsables de ese gobierno, por el cual fallecieron estas personas”.