César Acuña: trabajadores de la UCV alertan que son obligados a participar de actividades electorales

César Acuña: trabajadores de la UCV alertan que son obligados a participar de actividades electorales

Testimonios anónimos de trabajadores de la Universidad César Vallejo (UCV) alertan que presuntamente son obligados a participar de las actividades electorales del candidato César Acuña (Alianza para el Progreso), fundador de dicha casa superior de estudios, de acuerdo con un reportaje de Punto Final.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la asistencia a estos eventos no sería completamente voluntaria, sino que estaría condicionada a la permanencia laboral o a la relación contractual de los trabajadores con la universidad.

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Trabajadora anónima de la UCV: “Me indigna que nos usen”

Una trabajadora que prefiere reservar su identidad declaró al referido medio: “Yo soy una colaboradora de la UCV. Me indigna como trabajadora saber que nos usan en la universidad para lo que ellos quieren, para todo lo que ellos proponen”.

Y agregó: “Me refiero a las autoridades que están liderando este tema de acompañar al ingeniero César Acuña a las campañas políticas en los distritos”.

Aseguró que ellos no tienen intereses políticos. “Lo que me parece totalmente injusto porque nosotros no tenemos nada que ver con los temas políticos”, dijo.