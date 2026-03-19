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Política

Rafael López Aliaga tilda de “mafiosos” a Acuña y Salhuana durante mitin en Madre de Dios

Durante su visita a Puerto Maldonado, el candidato presidencial de Renovación Popular arremetió contra el líder de Alianza para el Progreso y acusó a su entorno de perjudicar el desarrollo de Madre de Dios.

Rafael López Aliaga tilda de “mafiosos” a Acuña y Salhuana durante mitin en Madre de Dios
Rafael López Aliaga tilda de “mafiosos” a Acuña y Salhuana durante mitin en Madre de Dios | Composición LR | Foto: composición LR

Durante su visita a Madre de Dios, el candidato presidencial Rafael López Aliaga criticó al congresista Eduardo Salhuana y al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, a quienes calificó como parte de una supuesta “estructura corrupta y mafiosa” en la región. Sus declaraciones se dieron durante una actividad pública en Puerto Maldonado.

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Además, cuestionó directamente al entorno de Alianza para el Progreso (APP), y señaló que estaría “rodeado de ladrones y mafiosos” y que tendría influencia negativa en el desarrollo de Madre de Dios.

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Por su parte, ni Eduardo Salhuana ni César Acuña se han pronunciado hasta el momento sobre los calificativos emitidos por el candidato.

Candidato al Senado por Renovación Popular fue denunciado por presunta violación de niña de 8 años en Bagua

El postulante al Senado por Amazonas de Renovación Popular, Ítalo Maldonado, fue denunciado ante la Policía Nacional por un presunto abuso sexual contra una niña de 8 años en la provincia de Bagua, región Amazonas.

El caso quedó consignado como un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 14 años, una de las figuras más severas contempladas en el Código Penal. De acuerdo con una copia certificada del registro policial, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2019, mientras que la denuncia fue incorporada al sistema el 30 de enero de 2020, luego de que la menor contara lo sucedido a su madre.

Según el documento, el padre de la niña acudió a la comisaría de Bagua para presentar la acusación tras conocer el testimonio de su hija. En el registro se menciona a Ítalo Maldonado como el presunto responsable.

Asimismo, se indica que la menor tenía 8 años al momento de los hechos, los cuales habrían ocurrido en la ciudad de Bagua.

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