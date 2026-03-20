Wolfgang Grozo: "Desde la derecha me dicen izquierdista leninista y desde la izquierda me acusan de derecha bruta y achorada"

Desde Piura, el líder de Integridad Democrática Wolfgang Grozo, realizó una conferencia de prensa para detallar sus propuestas de gobierno entre otros temas relacionados al financiamiento de su campaña, la reunión que tuvo con Zamir Villaverde y su posición sobre los fallecidos en las protestas contra la exmandataria Dina Boluarte.

Uno de los puntos a tratar fue el financiamiento de su partido y cómo se llegó a consolidar. Ante el cuestionamiento, Grozo sostuvo que su partido se formó de manera orgánica y no responde a intereses de terceros. “Integridad Democrática es un partido que ha nacido desde abajo, no estamos condicionados ni hipotecados a nadie. No le debemos nada a nadie”.

TE RECOMENDAMOS PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Del mismo modo, se discutió sobre la intención de voto y su crecimiento en las encuestas junto con Alfonso López Chau y Roberto Sánchez. El candidato mencionó que se debe a que también tienen aceptación por parte de la población, pero remarcó que su plan de acción es diferente. “La población está harta, lo que quiere es que le presentemos propuestas de solución (...) Tenemos líneas programáticas distintas definitivamente”.

El candidato a la presidencia mencionó que desde que comenzó a crecer en las encuestas ha recibido acusaciones tanto desde la izquierda como la derecha. "Desde la derecha me dicen izquierdista leninista y desde la izquierda me acusan de derecha bruta y achorada"

Por otro lado, se cuestionó su vínculo con Zamir Villaverde. Ante ello, Grozo manifestó que el empresario no aportó a su campaña actual y que mantuvo su distancia desde el 2021. "Cuando salieron los cuestionamientos de este señor, desde el 2021, yo marqué una distancia absoluta. Se ha reunido con casi todos los políticos, nadie sabía cuáles eran sus temas oscuros (...) Se cometió un error, lo he manifestado. No soy perfecto, el único perfecto es Dios".

El militar en situación de retiro señaló que su partido está incrementando la intención de voto de las personas que no tenían interés en política o de los que manifestaban su rechazo a los partidos tradicionales. “Integridad Democrática está comenzando a calar y ganar votos de las personas que están indecisas, los que no tenían ningún interés político y también de los que tienen pensamientos hacia cierta posición ideológica (derecha) y que ven en los partidos tradicionales más de lo mismo".

El candidato indicó que el partido no cuenta con un gran financiamiento a diferencia de otros partidos e hizo referencia al líder de Acción Popular César Acuña. “No tenemos grandes recursos ni plata como cancha para poder poner paneles publicitarios. En el norte, cada 2 km hay un tremendo panel de un candidato que siempre ha estado en el poder y que lo único que hace es reflejar el rechazo y repudio de la población. Hablamos del candidato Acuña".

Sobre la represión de las fuerzas armadas durante las protestas contra Dina Boluarte y sus declaraciones pasadas al respecto, el candidato sostuvo que lo habrían sacado de contexto y descalificó cualquier uso irracional de la fuerza. “Yo no he dicho que las protestas sean violentistas (...) Lo que no se puede aceptar es un acto de violencia provenga de dónde provenga, ya sea de elementos violentistas que se infiltran en las marchas como tampoco el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. No puedes descalificar ni a la población ni a las fuerzas armadas".



