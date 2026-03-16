Mario Vizcarra critica a Rafael López Aliaga: "No hay una sola obra concluida por ese señor"

Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, cuestionó la credibilidad de las encuestas en una conferencia en Cusco y denunció su manipulación por intereses económicos.

En conferencia de prensa realizada en Cusco, el candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, cuestionó duramente la credibilidad de las encuestadoras, señalando que muchas manipulan sus resultados según intereses económicos.

Afirmó que existe un tráfico de cheques detrás de algunos sondeos y aseguró que su partido no pagará para mejorar su posición en las mediciones de intención de voto.

“Las encuestas suben o bajan de acuerdo a cuánto se les deposite en su cuenta bancaria”, dijo, mientras rompía simbólicamente un cheque.

Con todo a López Aliaga

Asimismo, criticó al candidato Rafael López Aliaga, a quien acusó de lanzar promesas exageradas y de no haber concluido obras durante su gestión municipal.

“No hay una sola obra, ni una, que haya sido concluida por ese señor”, manifestó.

El aspirante de Perú Primero dio a conocer su programa de gobierno sobre seguridad ciudadana, habló de la construcción de tres penales en la selva, fuertemente resguardados.

"Esto lo vengo diciendo desde hace un año, y ahora vemos copias (...) y dicen, en la selva vamos hacer cárceles rodeados por víboras , chuchupes, ese es el nivel de estupidez que estamos llegando", citó.

