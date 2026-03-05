¿Daniel Urresti “recuperó la presunción de inocencia”? Es falsa la afirmación de la candidata Juanita Pastor

El 23 de febrero de 2026, Juanita Pastor, candidata al Senado por Podemos Perú y esposa de Daniel Urresti, se pronunció en Canal N sobre la situación judicial del exministro a raíz del caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos por el cual fue condenado, y luego liberado tras una resolución del Tribunal Constitucional.

“Mi esposo ha recuperado la presunción de inocencia, no le pueden decir asesino”, afirmó.



PerúCheck revisó la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, las explicaciones públicas de su presidenta, Luz Pacheco Zerga, así como las opiniones de especialistas en derecho penal y de la defensa del exministro. La revisión muestra que el fallo no declaró inocente a Urresti, sino que anuló su condena por un tema de plazos.

¿Qué ocurrió con el crimen?

El 24 de noviembre de 1988, en Huanta, Ayacucho, el periodista Hugo Bustíos investigaba hechos de violencia vinculados al conflicto armado interno. Durante ese trabajo fue emboscado por una patrulla militar. Murió en el ataque y su cuerpo fue destruido con explosivos.

El crimen marcó uno de los episodios más graves de violencia contra periodistas en el país.

Décadas después, el proceso judicial avanzó y el 12 de abril de 2023 Daniel Urresti fue sentenciado a 12 años de prisión por asesinato con alevosía. La condena establecía su responsabilidad penal en el caso, pero Urresti siempre negó haber participado en el asesinato.

La decisión que cambió la situación legal

El 20 de febrero de 2026 el Tribunal Constitucional aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Urresti, anuló su condena y ordenó su liberación. Sin embargo, el tribunal no revisó si Urresti participó o no en el asesinato. No analizó pruebas del crimen ni determinó responsabilidades. Lo que sí examinó es si el juicio respetó las reglas constitucionales que deben cumplirse en cualquier proceso penal.

Al hacerlo, concluyó que hubo problemas legales en la forma en que se aplicó la ley, ya que determinó que el delito no podía ser considerado de lesa humanidad —una categoría que permite juzgar crímenes sin límite de tiempo— porque ocurrió en 1988, antes de que el Perú adoptara esas normas internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Por esa razón, el tribunal indicó que el plazo legal para sancionar el delito ya había vencido. En otras palabras, la condena no podía mantenerse por razones legales relacionadas con el tiempo y con la forma en que se llevó el proceso, pero no equivale a declarar inocente a alguien.

Incluso, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, lo explicó públicamente: el tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Urresti. “Nosotros no nos pronunciamos si es inocente, culpable, pero lo que queda es indudablemente la sentencia de la Corte Superior”, dijo en RPP Noticias.

Sobre esta situación, el abogado del exministro, Miguel Ángel Soria, explicó que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para determinar si alguien es culpable o inocente.

“Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es anular la condena de primera y segunda instancia, lo que en la práctica significa que no existe ninguna condena, ninguna sentencia en su contra que establezca su responsabilidad. Por eso es que el general Urresti tiene la misma situación jurídica que cualquier ciudadano”, explicó a este medio.

La presunción de inocencia aún no está definida, advierte especialista

El experto en derecho penal y derechos humanos Yván Montoya confirmó que el fallo del Tribunal Constitucional del Perú no analiza la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de Hugo Bustíos, sino que se centra principalmente en el vencimiento de los plazos legales para sancionar el delito.

Sin embargo, Montoya advierte que el efecto jurídico final de la decisión aún no está completamente definido, porque falta que el órgano judicial encargado del caso determine cómo aplicará el fallo del Tribunal Constitucional. “Todavía no sabemos la palabra final, pues la tiene el órgano judicial al que va dirigida la sentencia”, señaló.

El especialista explicó que, aunque en principio las decisiones del Tribunal Constitucional deben cumplirse, existen situaciones excepcionales en las que los jueces pueden decidir no aplicarlas si consideran que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Esto se conoce como “control de convencionalidad”, es decir, la posibilidad de que un juez verifique si una decisión se ajusta a los tratados internacionales que el país debe respetar.

Por ello, sostuvo que aún no se puede afirmar con certeza cuál será la situación jurídica definitiva del exministro. “Eso no puede anunciarse aún cuando el órgano judicial todavía está evaluando si cumple o no la decisión del Tribunal Constitucional”, indicó.

Montoya añadió que solo si el Poder Judicial decide aplicar plenamente el fallo —y con ello anula definitivamente el proceso y las sentencias condenatorias— recién podría discutirse si la situación jurídica de Urresti vuelve formalmente a la presunción de inocencia. Pero incluso en ese escenario, advierte, se trataría de un efecto estrictamente formal.

Además, el penalista subrayó que incluso esa posibilidad depende de decisiones que aún están pendientes, porque la defensa de la familia de la víctima ha solicitado que el Poder Judicial no aplique la decisión del Tribunal Constitucional.

“Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que reconoce que los jueces pueden inaplicar decisiones del Tribunal Constitucional si no son compatibles con estándares internacionales”, señaló.

Conclusión

La candidata al Senado Juanita Pastor afirmó que su esposo Daniel Urresti “ha recuperado la presunción de inocencia” y que no puede ser considerado asesino por el crimen del periodista Hugo Bustíos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no declaró a Daniel Urresti inocente del asesinato ni evaluó su responsabilidad penal, sino que anuló su condena por problemas legales del proceso y por el vencimiento del plazo para sancionar el delito. Presentar la sentencia como una confirmación de su inocencia no describe con precisión lo que resolvió el tribunal, por lo que PerúCheck califica estas declaraciones como falsas.

Nota realizada por Valeria Coca de PerúCheck