José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

En sus primeras horas como nuevo presidente del Perú, José María Balcázar brindó sus primeras declaraciones. El congresista asociado a Perú Libre afirmó que aún no se ha comunicado con el líder de esta organización, Vladimir Cerrón. “(Cerrón) todavía no me ha llamado, pero supongo que me llamará”, señaló. Asimismo, indicó que buscará que su Gobierno sea de “consensos” y que no tiene nada en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico. No hay. Entonces, amigos, yo creo que aquí me siento honrado con el voto de ustedes y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad. La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer", declaró.

Primeras palabras de Vladimir Cerrón y de Keiko Fujimori sobre elección de José María Balcázar

En redes sociales, tanto Cerrón como Fujimori se pronunciaron sobre la elección de Balcázar.

Desde la clandestinidad y a través de su cuenta en X (antes Twitter), el líder de Perú Libre instó al nuevo presidente de la República a tomar acciones en materia de seguridad ciudadana. Según indicó, la más importante es “la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado”, quien, en palabras de Cerrón, “demostró un manejo totalmente ineficiente”.

Por su parte, y pese a que Balcázar anunció que no mantiene ninguna rencilla con ella, Fujimori sostuvo que la elección de Balcázar “ha permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar”. Además, la candidata presidencial responsabilizó a Rafael López Aliaga, su rival político y líder de Renovación Popular, por este resultado.

José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo

En línea con sus declaraciones sobre otras figuras políticas, Balcázar también descartó que el indulto a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 sea una de sus prioridades.

“No está en agenda ningún indulto, quiero que entiendan eso. No está previsto ningún tipo de indulto por el momento. Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal y que debe seguir su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos. (…) No hay por qué preocuparse por eso. De lo que tengo que preocuparme es de que la prensa nos fiscalice y verifique si estamos llevando correctamente un Gobierno transitorio para garantizar la transferencia”, acotó.