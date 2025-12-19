Video del juez supremo que denuncia atropellos del Congreso y el Gobierno ante la CIDH no es actual: corresponde a 2024

LO FALSO:

El juez Oswaldo Ordóñez realizó una denuncia contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte ante la CIDH

LO VERDADERO:

El magistrado Ordóñez sí presento dicha denuncia, pero el 13 de noviembre de 2024, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho evento fue cubierto por diversos medios periodísticos peruanos.

El clip ya circulaba en internet desde noviembre de 2024.

En redes sociales circula la versión de que, en diciembre de 2025, el juez Oswaldo Ordoñez denunció al Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, esta afirmación es engañosa, ya que el magistrado sí presentó esas declaraciones, pero no en la fecha que se señala, sino el 13 de noviembre de 2024.

La publicación, difundida principalmente en Facebook, superó las 26.000 reacciones, 2.000 comentarios, 11.000 compartidas y registró más de 416.000 visualizaciones.

Video original es de noviembre de 2024

Oswaldo Ordóñez, juez superior y representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, denunció el 13 de noviembre de 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntos “atropellos” cometidos por el Congreso de la República y el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte. Durante una audiencia titulada "Situación de independencia judicial", Ordóñez expuso los ataques políticos permanentes contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de presentar un reporte sobre las “leyes a favor del crimen organizado y la corrupción” aprobadas hasta ese momento por el Congreso.

El hecho fue cubierto por diversos medios peruanos como La República, Infobae, Caretas y Expreso.

El canal de YouTube, el Buho pe compartió parte la audiencia a través de una publicación el 14 de noviembre de 2024, dónde se observa al juez Ordóñez decir: "En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Gobierno —que representa al Poder Ejecutivo—, viene desestabilizando sistemáticamente el sistema de justicia y, a su vez, debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando normas que atentan contra la independencia de jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dicta leyes a favor de congresistas y líderes políticos”.

En el video publicado por El Búho.pe se observa el mismo fragmento que aparece en la publicación engañosa, aunque invertido mediante edición. Ambas publicaciones abordan el mismo tema: la denuncia del juez Oswaldo Ordóñez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Conclusión:

En síntesis, la versión sobre una supuesta denuncia reciente del juez Oswaldo Ordóñez contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte ante la CIDH es engañosa. Si bien el magistrado sí presentó dicha denuncia, esta no ocurrió en diciembre de 2025, como afirman las publicaciones virales, sino el 13 de noviembre de 2024, durante una audiencia oficial. El video que se difunde corresponde a ese momento, pero fue editado y reutilizado fuera de contexto. Por tanto, la información difundida no es actual y presenta el contenido de forma manipulada.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.