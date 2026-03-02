Corte Superior de Justicia de Moquegua lanza convocatoria para el Programa de Voluntariado Judicial 2026

Los seleccionados realizarán actividades en órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, según su perfil académico. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y brindar una oportunidad de formación integral a jóvenes talentos, la Corte Superior de Justicia de Moquegua anuncia el inicio de la convocatoria para el Programa de Voluntariado Judicial 2026.

En esta edición, la institución pone a disposición un total de 85 plazas, distribuidas estratégicamente en las sedes de Mariscal Nieto e Ilo. El programa está dirigido a estudiantes universitarios y técnicos, egresados, bachilleres y profesionales de las carreras de Derecho, Ingeniería de Sistemas e Informática, Administración, Contabilidad, Economía, Gestión Pública, Secretariado Ejecutivo, Trabajo Social, Relaciones Públicas, Comunicaciones y Estadística.

Áreas de desempeño y proceso de selección

Los seleccionados serán asignados según su perfil académico:

Órganos Jurisdiccionales: Exclusivo para la especialidad de Derecho. Unidades Administrativas: Para las especialidades de Administración, Contabilidad, Economía, Comunicaciones, Trabajo Social, entre otras.

El proceso de selección constará de tres etapas rigurosas para garantizar la idoneidad de los participantes: evaluación de conocimientos, evaluación curricular y una entrevista personal.

Cabe precisar que el voluntariado es de carácter ad honórem y no implica el ejercicio de función jurisdiccional.

Requisitos indispensables

Para postular, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Residir dentro de la circunscripción territorial de la convocatoria.

Contar con seguro vigente (SIS en cualquiera de sus modalidades o seguro personal).

Carecer de antecedentes penales, policiales o judiciales (específicamente en delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas, terrorismo, patrimonio, entre otros).

No tener procesos judiciales en trámite en la zona de postulación ni figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Beneficios del programa

El voluntariado ofrece una experiencia de Formación Profesional e Integral, que incluye capacitación continúa dictada por magistrados y especialistas del Poder Judicial. Asimismo, los participantes obtendrán una visión interna del sistema de justicia, participando en la gestión de expedientes y procesos de oralidad civil, además de fortalecer habilidades blandas como la ética, la responsabilidad y el trabajo bajo presión.

Informes y Postulaciones

Los interesados pueden inscribirse vía virtual hasta el 5 de marzo. Para mayor información, pueden contactarse con la Oficina de Personal de la CSJ Moquegua.