Es falso que Charlie Carrasco lidere encuestas presidenciales en centro, sur y oriente del Perú con 35%

LO FALSO:

Charlie Carrasco lidera la lista de intención de voto presidencial en centro, sur y oriente del Perú con 35%.

LO VERDADERO:

En el contenido viralizado no se brindan detalles de la metodología del estudio ni de la entidad que lo elaboró. Por tanto, no es posible determinar si forma parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

La imagen difundida presenta inconsistencias en su edición visual y textual.

Encuestadoras de confianza como IEP, Ipsos y CPI indican que quienes mayormente encabezan la intención de voto en regiones centro, sur y oriente del Perú son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, no Charlie Carrasco.

En redes sociales se ha compartido un sondeo en el que se asegura que Charlie Carrasco ocupa el primer lugar de intención de voto para las elecciones presidenciales en el centro, sur y oriente del Perú. Sin embargo, no se indica cuál fue la entidad responsable —lo que impide verificar si se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE— y tampoco datos técnicos obligatorios establecidos por ley. Presenta, además, errores de edición. Por último, estudios recientes de firmas reconocidas como IEP, Ipsos y CPI señalan que Carrasco no encabeza los sondeos en esas regiones, sino principalmente Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se han difundido encuestas en las que se afirma que Charlie Carrasco, candidato por el Partido Demócrata Unido Perú, lidera encuestas presidenciales en las regiones centro, sur y oriente del país, seguido de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (25%) y Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (20%). Sin embargo, la afirmación no tiene sustento verificable.

Imagen viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

Uno de los contenidos con mayor alcance, publicado el pasado 25 de enero, ha alcanzado 1.3 mil reacciones, 926 comentarios y 678 compartidos en Facebook.

Publicación difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

Para iniciar, la encuesta viralizada no presenta el logotipo o nombre de la persona natural o jurídica encargada de su creación, por lo que no es posible determinar si pertenece al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que brinda el permiso de realizar y compartir sondeos electorales y encuestas de opinión.

Tampoco incluye información técnica como la fecha de elaboración del estudio, su sistema de muestreo, su tamaño de muestra, su nivel de confianza, su margen de error, entre otros requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. | Foto: Congreso de la República

De igual manera, se detectaron inconsistencias en la edición de la imagen viralizada, pues, en la presentación de un candidato se coloca solo su nombre (“Charlie”), y en la de los otros, solo los apellidos (“Sánchez” y “Belmont”). También se observa una superposición en las fotografías de dos candidatos.

Inconsistencias presentadas en la imagen viralizada. | Foto: Facebook

Por último, de acuerdo con los estudios más recientes difundidos por firmas de confianza como IEP, Ipsos y CPI, los candidatos que mayormente encabezan la intención de voto en las regiones centro, sur y oriente del país son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, mas no Charlie Carrasco. Ninguno de los dos, incluso, presenta un porcentaje tan elevado como el que se le atribuye en la encuesta viralizada, 35%.

Intención de voto presidencial en centro, sur y oriente del Perú según IEP (febrero 2026). | Foto: IEP

Intención de voto presidencial en centro, sur y oriente del Perú según Ipsos (febrero 2026). | Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial en centro, sur y oriente del Perú según CPI (febrero 2026). | Foto: CPI

Por los motivos indicados en párrafos anteriores, el sondeo difundido en redes sociales es falso.

Conclusión

En síntesis, una encuesta difundida en redes sociales afirma que Charlie Carrasco encabeza la intención de voto presidencial en el centro, sur y oriente del Perú. No obstante, en la publicación no se presenta la ficha técnica ni se identifica a la empresa que lo elaboró, lo que impide corroborar si está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE. A ello se suman errores de edición en la imagen. Para finalizar, estudios recientes elaborados por firmas reconocidas como IEP, Ipsos y CPI muestran que Carrasco no lidera en las regiones mencionadas, sino Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Por tanto, el sondeo presenta información falsa.

