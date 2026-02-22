6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

El Congreso lamentó la pérdida de 6 de sus miembros en este último periodo. Foto: Composición/LR

El Congreso lamentó la pérdida de 6 de sus miembros en este último periodo. Foto: Composición/LR

El Congreso de la República del Perú perdió a 6 de sus miembros en el último quinquenio (2021-2026). Los parlamentarios de distintas bancadas forman parte de la lista más amplia de decesos de los últimos tiempos.

La partida más reciente fue la de la legisladora de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Lucinda Vásquez Vela, a los 67 años. Su partida ocurrió el último sábado 21 de febrero de este año. Hace algunos meses, el exasesor Edward Rengifo dio a conocer que la docente enfrentaba un cáncer en etapa avanzada.

Siguiendo el orden cronológico, el otro legislador que perdió la vida fue Carlos Anderson Ramírez. Fue elegido por Lima, ejercía como congresista no agrupado tras su salida de Podemos Perú. Falleció el 26 de diciembre de 2025. Durante su paso por el Parlamento, asumió como presidente de la Comisión de Economía durante parte del periodo legislativo.

El otro parlamentario en la lista es Hitler Saavedra de Somos Perú, quien falleció a los 46 años en el departamento del Cusco. El 17 de septiembre de 2024, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró su cuerpo sin vida el hotel Saphi, a dos cuadras de la Plaza Mayor del Cusco. Saavedra fue legislador por Loreto y, en su momento, presidió la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Un par de meses antes, el 13 de julio de 2024, el parlamentario Enrique Wong de Podemos Perú, falleció debido a un cáncer de páncreas. Wong fue elegido por el Callao. Luego de estar en la bancada antes mencionada, pasó a ocupar el grupo de Honor y Democracia.

El 29 de septiembre del 2023, el arlamentario fujimorista Hernando Guerra García, de 60 años, murió en Arequipa debido a una causa patológica. El legislador perdió la vida después de descompensarse. Su fallecimiento generó reacomodos en la Mesa Directiva y en su bancada de Fuerza Popular.

El primer congresista que falleció perteneció a la bancada de Perú Libre. Fernando Herrera Mamani perdió la vida el 25 de octubre de 2021, apenas tres meses después de haber asumido el cargo. Representaba a la región Tacna. Su muerte fue la primera registrada en el actual quinquenio parlamentario.