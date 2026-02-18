José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

El flamante interino presidente de la República, José María Balcázar, juramentó como nuevo jefe de Estado luego de ganar las elecciones como titular de la Mesa Directiva en reemplazo de José Jerí.

Antes de recibir la banda presidencial que llevaba Fernando Rospigliosi y entonar el himno nacional, Balcázar brindó un breve discurso ante el Pleno del Congreso. "Yo juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejercieron fielmente el cargo de la presidencia de la República y asumo de acuerdo con la Constitución del Perú. Desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas y haré cumplir las leyes del Perú", agregó.

"A la brevedad reconoceré la autoformación cultural y moral de los peruanos", acotó.

José María Balcázar y su primer discurso como presidente

"Señor presidente del Congreso de la República, colegas parlamentarios, estamos dando cumplimiento a la formalidad constitucional. Las constituciones siempre reflejan eso, no la realidad, desde los tiempos de Bolívar, San Martín. Inclusive las guerras que hemos tenido nos han dado cuentos negros no verídicos; de ahí nacieron las leyendas negras donde no sabía nadie qué hizo San Martín", comenzó su discurso.

"El contexto histórico, amigos, ha sido muy difícil de escribir, ha habido la inquisición permanente contra los intelectuales que querían reflejar la verdad del Perú (…) Ahora tenemos otra lectura del Perú. Mis colegas y amigos me han dado el privilegio de usar la blanca y roja del Perú. Yo creo que tenemos que volver a reescribir la historia del Perú", continuó.