Rosa María Palacios comenta sobre el encarcelamiento de 'El Monstruo'. | Foto: composición LR/ Sebastián Blanco Salazar | Foto: composición LR/ Sebastián Blanco Salazar

Rosa María Palacios cuestionó la puesta en escena del traslado de Eric Moreno, alias El Monstruo, y la decisión de recluirlo en la Base Naval. La abogada sostuvo que la imagen difundida por las autoridades responde más a una estrategia simbólica que a una política penitenciaria sostenible, y advirtió que las Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir la custodia de internos de alta peligrosidad.

"Eric Moreno, alias El Monstruo, apareció rapado para simular estos operativos que hace Bukele. Lo único que faltó es que, como era verano, lo sacaran en calzoncillo largo blanco, ¿no es cierto? No, no les dio el alma para eso, pero por lo menos lo raparon y lo llevan a la Base Naval", señaló.

"La Base Naval es una prisión que en este momento tiene que ser cerrada. Lo que se está discutiendo desde la Marina es: nosotros somos militares, no tenemos la especialidad de cuidado de presos, y además El Monstruo ha perdido toda hegemonía, de acuerdo con fuentes policiales. Estaba en Paraguay huyendo porque ha perdido hegemonía dentro de las redes criminales del Perú", agregó.

Palacios remarcó que la severidad de la condena que pueda recibir Moreno no está en discusión, pero cuestionó la viabilidad de usar la Base Naval como centro de reclusión para cabecillas criminales.

"No digo que no tenga que estar 35 años preso, por supuesto que tiene que estar 35 años preso, pero si a cada cabecilla de una banda extorsiva y de sicariato lo van a meter a la Base Naval, que tiene ocho celdas, les va a quedar bien chiquita, bien rápido, por si acaso", sostuvo.