La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida sino que se sentó en la mesa con José Jerí

Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida sino que se sentó en la mesa con José Jerí. Foto: composición LR

Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida sino que se sentó en la mesa con José Jerí. Foto: composición LR

La declaración del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ante la Comisión del Fiscalización del Congreso reveló que la función de Ji Wu Xiaodong la noche del 26 de diciembre en el chifa de San Borja no fue solo servir la comida a José Jerí y demás asistentes, sino que fue uno de los empresarios que participaron en la reunión. También aclaró que los presentes no solo fueron Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, nombres brindados por el mandatario, sino que hubo un tercero, el cual no logró identificar. En total fueron cinco personas más la escolta presidencial.

El pliego de preguntas se desarrolló como parte de las indagaciones del Congreso por el caso Chifagate. Sobre el mismo se sabe que el último 26 de diciembre el presidente asistió encapuchado a un chifa en San Borja al promediar las 10.00 p.m, en lo que representó una reunión no oficial. Según el mandatario, asistió junto al titular del Mininter y su escolta. De la otra parte, indicó que participaron el dueño del chifa, Zhihua Yang, y Ji Wu Xiaodong, quien "sirvió la comida".

TE RECOMENDAMOS LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sobre ello, las declaraciones de Tiburcio Orbezo contradicen lo dicho por el jefe de Estado en tres aspectos. El primero es que Ji Wu Xiaodong participó como asistente en la reunión, el segundo es que fueron tres empresarios y no dos los que asistieron, y que Ji Wu sí habla español.

"Estuvieron dos personas más (a parte de Zhihua Yang). Un ciudadano chino que no hablaba nada en castellano, que solo conversaba con el dueño del chifa, y otra persona más que posteriormente ha sido identificada como el señor Ji Wu Xiaodong. A ninguno de ellos los conocía desde antes", indicó al grupo de trabajo como respuesta a una pregunta de la legisladora Ariana Orué.

En cambio, anteriormente, Jerí había indicado a un medio de comunicación lo siguiente: "(Ji Wu Xiaodong) siempre ha estado en los contextos en los que ha estado Jhony. Ha estado en el chifa sirviendo al comida. (¿Ji Wu tampoco le ha pedido nada?) Él no habla mucho español".

Su negación sobre el nivel de castellano que maneja Ji Wu ya había sido contradicha por la prensa. Según el Directorio de Traductores Públicos del Perú y los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ji Wu Xiaodong es un Traductor Público Juramentado acreditado para el idioma chino en combinación directa e inversa. Esto significa que el empresario posee un dominio avanzado y técnico de la lengua española.

Cronología de la reunión en el chifa, según el ministro del Interior

Por otro lado, Tiburcio detalló en qué contexto se realizó la cena en el chifa.

Contó que el 26 de diciembre a partir de la 1.00 p.m. se dirigió a Palacio, donde mantuvo una reunión con Jerí y el comandante general de la PNP para tratar temas relacionados a la seguridad ciudadana. Se retiró a las 4.00 p.m. y el presidente le indica que regrese a las 7.30 p.m. para realizar una inspección inopinada en la ciudad.

Estuvieron en ello hasta las 10.00 p.m., hora en la que Jerí lo invita a cenar al chifa de San Borja., ubicado en el segundo piso de un edificio.

Informó que le presentaron al empresario Zhihua Yang como 'Johnny' y solo supo que era el dueño del chifa. Aseguró desconocer que dicho empresarios fue investigado por presunta minería ilegal.

Las investigaciones fiscales detallan que en agosto de 2022 se intervinieron dos volquetes de la empresa América SAM, propiedad de Zhiua Yang, mientras transportaban mineral sin el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Este hecho impulsó una carpeta fiscal por el presunto delito de minería ilegal, proceso del cual logró apartarse mediante la aplicación del principio de oportunidad tras pagar una indemnización al Estado.

Asimismo, al igual que el presidente, afirmó desconocer los antecedentes de Ji Wu Xiaodong, quien fue investigado por presuntamente formar parte de una organización criminal denominada 'Los hostiles de la Amazonía', una red dedicada a la comercialización ilegal de madera.

El empresario enfrenta investigaciones por presunta organización criminal, cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias, detalló un reportaje del programa Cuarto Poder. Pese a esto, se informó que Ji Wu Xiadong visitó Palacio entre 12 diciembre del 2025 y el 5 de enero. Jerí informó que no se reunió con él.

Finalmente, el titular del Mininter insistió en que se trató de una "visita ocasional que salió del momento".

Comisión de Fiscalización citará a empresarios chinos

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, adelantó que el 11 de febrero se citará a los empresarios chinos que participaron en la reunión, sin embargo, no precisó los nombres. "No tengo los nombres, así que no quiero arriesgarme, pero tengo tres aproximadamente en la lista".

También, el próximo 4 de febrero acudirán otras partes involucradas como la Secretaría de la Presidencia de la República.

Además, comunicó que, personalmente, no se encuentra satisfecho con las respuestas del ministro del Interior.

Avances de la Fiscalía

Paralelamente a las acciones del Congreso, el Ministerio Público avanza las diligencias por presunto patrocinio ilegal y/o tráfico de influencias.

Además de las preguntas que respondió Jerí a Tomás Gálvez, la Fiscalía y la PNP realizaron una diligencia de siete horas en un edificio del empresario chino Zhihua Yang, denominado "Centro Empresarial San Luis", informó un reportaje de Panorama.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, cuyos miembros buscaron en el primer piso los archivos electrónicos que habrían captado las reuniones entre el empresario y el mandatario.

También se inspeccionó el segundo piso, lugar donde se encuentra el chifa. Una vez ahí, de acuerdo con el reportaje, todo era "susceptible de ser revisado". Estaban listos con cajas y sobres manilas para guardar lo encontrado. Con especial interés en DVD que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Asimismo, se observó que la defensa de la empresa "optó por no esperar un allanamiento y entregó todo a la Policía y al Ministerio Público en la solicitud de exhibición".